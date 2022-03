Serie B, Valtrompia affronta fuori casa i Miners

Dopo il trionfo contro la Imecon Crema Valtrompia è attesa ad un altro esame tutt'altro che agevole. Domani alle 20:30 c'è la trasferta contro i Miners, squadra trentina che sta lottando con le unghie e con i denti per restare in serie B. Non è stata una settimana in cui è filato tutto liscio tra le fila dei Lupi, con alcuni giocatori costretti a restare a riposo per problemi fisici, cosa che ha costretto il coach Enrico Peli a predisporre degli allenamenti mirati e di situazione. Nell'ambiente però non c'è timore per questa situazione, ma la convinzione di poter fare risultato anche in Trentino e di chiudere al meglio questo campionato.

A presentare la sfida, ai canali social, è il vice allenatore Simone Giacomini: "Giocheremo contro una squadra agguerrita, perché anche se penultimi, sono a soltanto 3 punti dalla settima in classifica, quindi sabato in casa daranno tutto. Per noi sarà doppiamente difficile la sfida: hanno l'opposto De Giorgio e la banda Mazzola che sono i due terminali offensivi di rilievo, dovremo essere bravi in battuta per limitare le uscite del loro regista. Veniamo da un periodo non semplice per quanto riguarda il punto di vista fisico di alcuni giocatori, ma dovremo puntare su una prestazione corale e di sacrificio del team, dando importanza alla fase muro difesa. Questo farà la differenza, stiamo lavorando bene in palestra nonostante tutto e porteremo quanto di buono fatto in allenamento anche nel match di sabato per riuscire a centrare l'obiettivo del bottino pieno".