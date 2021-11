Serie B, Valtrompia abbatte anche Grassobbio e tallona le prime della classe

Girone C

Ancora una grande vittoria per Valtrompia Volley, che riesce ad aggiudicarsi il derby contro Grassobbio, formazione bergamasca storicamente ostica, e ad issarsi al terzo posto a tre punti dalla capolista Mantova. E' finita 3-1 per i Lupi (25-19, 21-25, 25-20, 25-11), che hanno dominato la scena per la quasi totalità dell'incontro confermandosi un gruppo di buona qualità ed affiatamento. Sabato prossimo (ore 18) c'è un'interessante riprova, vale a dire la trasferta di Ongina contro la Canottieri seconda della classe. Una partita che si preannuncia a dir poco scoppiettante.

LA PARTITA - Valtrompia vuole subito mettere in chiaro le cose, portandosi sul 6-2. Ben presto si capisce che questo primo set è pressochè a senso unico: Agnellini ci mette il muro su Gamba (10-5), mentre Signorelli allunga (14-9). La squadra di Concesio gestisce bene il vantaggio riuscendo persino a migliorarlo grazie ad un servizio che funziona alla grande (Sorlini per il 21-15). Chiude un invasione ospite per il 25-19.

E' Sorlini il protagonista dell'avvio del secondo parziale (5-3), ma il film non sarà identico a quanto visto in precedenza. Grassobbio appare rivitalizzato dall'ingresso di Pessina e riesce a restare a contatto con l'avversario. Lo strappo avviene intorno a metà set, quando qualche imprecisione di troppo in ricezione consente gli ospiti di allungare prima (15-18) e di pareggiare i conti con Bonetti (21-25).

Bisogna ora riorganizzarsi e i Lupi ci riescono. Si va avanti punto a punto fino ad oltre metà del terzo gioco, quando un muro di Signorelli e un errore di Bonetti inchiodano il punteggio sul 19-17. Agnellini è decisivo a muro su Gamba (20-17), mentre è Burbello (top scorer con 25 punti totali) a chiudere sul 25-20 e a regalare ai compagni il prezioso vantaggio.

Gli ospiti cedono di schianto nel quarto set e si vede già quando Signorelli a muro mette a segno un break importante (4-0). Burbello è incontenibile e Valtrompia raggiunge il +10 (17-7). Arrivare fino in fondo è un gioco da ragazzi e ad archiviare ci pensa Montanari con il punto del 25-11.

LE VOCI DEI PROTAGONISTI - Tra coloro che si sono messi maggiormente in luce spicca l'esperto centrale Gianluca Signorelli, che commenta così la partita: "Valtrompia è cresciuto, ma deve continuare a crescere ancora, ora ci aspettano le "Big" dove dobbiamo giocarcela liberi con tanta fame e voglia di migliorarci. Siamo stati bravi stasera a portare a casa il terzo set con una buona reazione dopo essere stati sotto, e di conseguenza ad imporre il nostro gioco anche nel quarto set".

VALTROMPIA - GRASSOBBIO 3-1

VALTROMPIA: Agnellini 11, Signorelli 14, Burbello 25, Montanari 14, Spagnuolo 2, Sorlini 7, Paracchini 1, Marchetti, Niccoli, Rosati N E Gamba Gnutti Gherardi

GRASSOBBIO: Vavassori 5, Cornaro 8, Musitano 3, Beretta 5, Maffeis 2, Pessina 5, Gamba 13, Bonetti 15, Gherardi, Festa, Tesca, Armanni, Gurioni