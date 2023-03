Giovani Leonesse crescono: l'Under 18 della Millenium Brescia sul podio provinciale

Grande weekend per l’Under 18 della Millenium Brescia: si è concluso il percorso territoriale sul podio e si può fare il punto in attesa della fase regionale. Le Giovani Leonesse partono testa a testa con Real Volley nel primo set e le due squadre viaggiano appaiate fino al 9-7. L’accoppiata delle attaccanti di posto 4 Balconi e Bossini, che chiuderanno il primo parziale rispettivamente con 6 e 5 punti, scava il primo break, con il divario che giunge a un massimo di 9 punti di distacco con il muro di Argo per il 19-10. Da lì le ragazze di Cozzi resistono ai tentativi di rimonta delle avversarie e concludono 25-16.

Il secondo set vede la reazione agguerrita del Real, che si porta sul 5-10. Bossini porta in parità con il punto del 13-13 e da lì il testa a testa sembra non finire più. I colpi si alternano e nessuna delle due squadre riesce a mettere a terra il set point. Ci pensa un errore della squadra avversaria a regalare a Millenium il sudatissimo 30-28. Dopo un inizio equilibrato (5-3), il terzo parziale vede il dilagare delle Giovani Leonesse, complici gli errori del Real Volley. Il break messo a segno da Balconi in attacco e Argo al servizio vale il 16-7, poi dal 18-8 c’è solo Millenium: le Leonesse chiuderanno infatti 25-8. Top scorer della Finale Marta Bossini con 18 punti.

“Abbiamo concluso in bellezza la stagione nel campionato territoriale e in Serie C – commenta coach Mattia Cozzi – adesso ci aspetta la fase regionale. Proveremo ad affrontare queste ultime gare al meglio, anche se ci aspettano squadre molto importanti e preparate a questo nuovo torneo. Con questo weekend possiamo dire di aver chiuso al meglio: ho chiesto alle ragazze di affrontare con questo spirito l’ultima partita di Serie C contro Teorema Soresina, seconda in classifica e che farà i playoff lottando per salire in B2, e ho visto carattere e spregiudicatezza, con la giusta dose di aggressività. Siamo stati uniti, fin da sabato sera la squadra ha dimostrato di poter fare tutto quello che ho chiesto. Abbiamo portato a casa un set, riscattando la partita di andata dove avevamo fatto molta fatica. Sono molto soddisfatto di come abbiamo affrontato la gara di sabato sera, al di là del risultato l’atteggiamento delle ragazze mi ha dato motivo di credere che anche la finale di Under 18 sarebbe stata affrontata allo stesso modo. Quando riusciamo a capire che di squadra si può fare tanto, oltre a quello che sono le individualità, i meccanismi funzionano al meglio, difendiamo, ricostruiamo e mettiamo in difficoltà tutti gli avversari”.