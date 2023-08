Il prestigioso Torneo “Mimmo Fusco” si trasferisce al PalaGeorge di Montichiari

Non solo Capitali della Cultura, ma anche dello sport e della beneficenza. Quest’anno, il “Torneo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia” (che si disputerà all’interno della rassegna “Trofeo Astori”, organizzata da Volley Montichiari), alla sua XIX edizione, fa tappa al PalaGeorge di Montichiari grazie alla collaborazione con Volley Millenium. Nata nel 1994 da un’idea del giornalista Rai Sport, Mario Mattioli, e successivamente dedicato alla memoria di un altro volto sportivo della Rai, Mimmo Fusco, prematuramente scomparso nel 2005, il quadrangolare benefico diventato ormai una tradizione nel mondo del volley, venerdì 29 settembre, alle 20, porterà a Montichiari la sfida tra le due formazioni “sorelle”, così come lo sono le due città che, nell’anno 2023, sono state proclamate appunto Capitale Italiana della Cultura: Banca Valsabbina Millenium Brescia e Volley Bergamo.

Il derby lombardo varrà la vittoria della “Coppa Lombardia” e sarà trasmesso in diretta su Rai Sport HD. L’obiettivo, oltre che sportivo, è anche e soprattutto solidale: anche per questa edizione, infatti, si rinnoverà lo spirito benefico della manifestazione con la consegna di ben 20 borse di studio a giovani studentesse di scuole medie inferiori, appartenenti a famiglie poco abbienti. In questa edizione, saranno devolute nelle zone colpite dall’alluvione di maggio 2023 in Romagna.

Il PalaGeorge, comunque, per tutto l’ultimo weekend di settembre, continuerà ad essere polo di riferimento per il volley di alto livello grazie alla collaborazione fattiva fra Volley Millenium Brescia e Volley Montichiari: tra sabato e domenica, infatti, Cuneo Granda Volley, in cerca di riscatto con un roster rivoluzionato, Volero Le Cannet, campionessa in carica della Serie A francese, Itas Trentino e Roma Volley Club, neo-promosse in Serie A1, saranno impegnate nel “Trofeo Ferramenta Astori”, quest’anno tutto in rosa (a differenza dello scorso anno quando a scendere in campo furono quattro formazioni di A1 maschile).

In particolare sabato 30 settembre il Torneo Mimmo Fusco si incrocerà con il Trofeo Astori, quando la seconda partita di giornata fra Roma e Cuneo, che sarà trasmessa con diretta Rai Sport HD alle 20.30, sarà valida per l’assegnazione del Mimmo Fusco, oltre che come semifinale dell’Astori. Proprio mentre il Torneo Astori occuperà la casa delle Leonesse, sabato la Banca Valsabbina Millenium farà tappa in Friuli, per un importante test pre campionato contro Talmassons, mentre domenica le Leonesse saranno di riposo.