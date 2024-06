A Torbole Casaglia tutti uniti contro i femminicidi grazie al volley

Passa da Torbole Casaglia la tappa del 7 luglio di “Strafatti di Volley”, tour di tornei estivi di green volley e beach volley che coinvolge tutto il territorio bresciano. Un gruppo di persone con dieci anni di tornei alle spalle, un tour di Green Volley che a Torbole conta la quarta tappa e nelle prime tre (Montichiari, Bedizzole, Virle) ha superato un totale di 80 squadre e oltre 320 atlete e atleti coinvolti. I fiori all’occhiello di Strafatti di Volley sono l’esperienza nell’organizzazione dei tornei, con ritmi serrati e tante partite garantite a ogni partecipante, e l’alto livello degli atleti coinvolti, con giocatrici e giocatori di livello nazionale e regionale.

Scarpetta Rossa è un’associazione di promozione sociale, nata nel 2014 con lo scopo di aiutare le donne che subiscono sempre più violenze ma anche i senzatetto e le persone disabili: l’associazione si pone l’obiettivo di creare delle case rifugio in cui le persone in difficoltà possono trovare un tetto per una notte o per periodi più lunghi. Dal 2023 Scarpetta Rossa si è legata al Volley Torbole, che ne è testimonial ufficiale nel mondo sportivo. Le squadre di Torbole si sono fatte portatrici della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne nel corso della stagione appena terminata, seconda in Serie B femminile per la società bresciana.

Le parole di Maria Rosaria Delle Serre, Direttore Generale di Volley Torbole Casaglia e Responsabile dei progetti per lo sport di Scarpetta Rossa Aps: "Ringrazio Strafatti di Volley per aver reso possibile la realizzazione di questa iniziativa, che nasce in collaborazione con il Volley Torbole Casaglia e Scarpetta Rossa Aps. Sarà ancora una volta l’occasione per far conoscere la forza del progetto “Ora parla Sofia”, dedicato alla memoria di Sofia Castelli e di tutte quelle donne che non possono più parlare, difendersi e persino continuare a vivere. L’obiettivo principale resta quello di sensibilizzare su un tema ormai scottante nella società moderna. Per questo motivo tutti i partecipanti della tappa indosseranno una maglietta riportante le forze in gioco del progetto, e il guadagno dello stand gastronomico sarà destinato all'assegnazione della borsa di studio legata allo sport e destinata a sostenere gli studenti eccellenti, aiutandoli a coronare le proprie aspirazioni. Come ho ribadito più volte “Lo sport è la strada per la costruzione di uomini e donne di valore ed è da sempre uno strumento fondamentale per la crescita e realizzazione personale".