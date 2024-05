Un talento bresciano che torna a casa: la Millenium ingaggia Federica Stroppa

Federica Stroppa è una nuova giocatrice della Valsabbina Millenium Brescia: è lei la seconda opposta del roster a disposizione di coach Bibo Solforati per la stagione 2024/2025. Bresciana, classe 1997, muove i primi passi nella pallavolo in diverse società del bresciano. Promossa in B1 nella stagione 2013-2014 con la maglia della Volley La Sportiva di Monticelli Brusati (diventato poi Volley Adro, con cui sfiora la promozione in A2), nel 2018 passa poi a Pisogne.

Dal territorio bresciano approda a Offanengo (2019/2020) e poi a Costa Volpino (2020/2021). Lontano da casa, alla Cbf Balducci Hr Macerata, nella stagione 2021/2022, vive il suo esordio in A2. Dopo un anno ad Albese (Como) nel 2022/2023, per la stagione appena trascorsa, decide di tornare a vestire i colori di Macerata, posizionandosi quarta nella classifica interna per punti conquistati (in 23 match giocati, realizza 186 punti). Ormai per lei la Serie A2 non sembra avere più segreti.

Nell’ultima stagione ha registrato il suo record realizzativo, mettendo a referto 176 punti e battendo il primato precedente che l’aveva vista fermarsi a quota 146. Federica Stroppa sarà presentata ufficialmente mercoledì 29 maggio alle ore 17, su Facebook e YouTube di Volley Millenium.