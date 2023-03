Talco e Millenium Brescia insieme per l’empowerment femminile

Il brand Talco nasce nel 2004 con l'idea di rivolgersi ad un pubblico femminile con una linea dinamica e versatile. Talco con il suo “total look” scommette sul made in Italy e si indirizza ad un target di donna alla ricerca di un guardaroba giovane, confortevole ed in linea con le tendenze. L'azienda oggi si posiziona su tutto il territorio italiano con più di 30 negozi, continuando a lavorare per massimizzare la sua visibilità anche nei mercati internazionali. Il contatto con la Millenium Brescia del Presidente Roberto Catania trova comunione d'intenti in un progetto di sensibilizzazione sulla grande disuguaglianza e disparità ancora oggi presente nei confronti delle donne, con la testimonianza di atlete della Serie A2 come la capitana Jennifer Boldini, la vice capitana Alice Pamio e le atlete Josephine Obossa, Sonia Ratti e Bianca Orlandi.

“Si parla spesso dell’empowerment femminile, ovvero quel diritto delle donne di trovare un proprio spazio, senza sforzi, all’interno del tessuto sociale - commentano i rappresentanti del Team Creativo di Talco - Si tratta di manifestare il proprio stare al mondo, liberamente, senza avvertire l’umiliante peso del giudizio o giustificare costantemente le proprie idee e le proprie azioni perché ritenute inadeguate o inopportune per una donna. Talco ha scelto di sostenere questa ricerca egalitaria di libertà, tutta al femminile, attraverso lo storytelling con un club sportivo rosa di alto livello”.

“Abbiamo desiderato esplorare per mezzo della moda, avvalendoci di diversi linguaggi espressivi, tutte quelle realtà che tendono a celebrare gli infiniti talenti che caratterizzano e contraddistinguono la figura femminile - è il commento dell'azienda romana - Da questa sentita necessità, stagione dopo stagione, si vengono a creare spontaneamente dei legami profondi. Come quello maturato, lo scorso 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con le atlete della Volley Millenium Brescia”.

“Dal primo contatto con il team creativo di Talco abbiamo trovato una visione condivisa di un progetto che ci sta a cuore - commenta il Direttore Generale di Millenium Emanuele Catania - la sensibilizzazione sui temi in rosa è ovviamente centrale in un club come il nostro. Abbiamo realizzato uno shooting foto e video presso il PalaGeorge di Montichiari con i capi di Talco, e insieme a loro abbiamo indagano il concetto di sorellanza tramite il pensiero di alcune nostre atlete, un'esperienza nuova e arricchente, presentata con successo sui canali social delle rispettive realtà”.