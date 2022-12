Superlega, Brescia a bocca asciutta contro Cantù

Niente punti per Brescia contro Cantù: finisce 1-3 fra le mura di casa. Brescia dà subito segnali di una buona partenza, ma è fallosa. Galliani è il più concreto in prima linea, ma manca il supporto del resto del gruppo, che spreca troppo soprattutto nel primo parziale (10 errori) e trova un po’ più di ritmo solo dal terzo, con Gatto in posto due. Tiberti, nonostante la febbre, cerca di guidare i suoi, ma la sconfitta stasera è inevitabile. Occorre fare i conti con le assenze e prepararsi al meglio per lo scontro importantissimo di sabato a Motta di Livenza. Tutte le bocchi di fuoco di casa a segno per il 6-4, poi Brescia spreca un paio di occasioni di contrattacco e non riesce a scappare via. Murone di Gallo su Gamba e sua pipe per il 17-15, ma Abrahan manda out due palloni ed è falloso in palleggio: situazione ribaltata (18-21). Aguenier mette l’ace corto che segna il parziale, chiuso da Gamba con una diagonale potente (22-25). Un filo di disordine in seconda linea permette a Cantù di volare 5-9; il turno al servizio di Tiberti aiuta a ricucire, con Galliani trascinatore, ma è la battuta di Aguenier a rilanciare i suoi (9-12). Loglisci trova l’ace che rincuora e Abrahan impatta a 15. Cantù non sbaglia nulla, mentre la ricezione biancazzurra offre troppe occasioni di rigiocate dirette agli ospiti: Alberini scava il solco (15-19). Gatto rileva un Abrahan meno preciso del solito sul 16-21 e il muro canturino blocca Loglisci. La Consoli ha una fiammata d’orgoglio, ma Preti spegne ogni entusiasmo (20-25). Zambonardi conferma Gatto in campo, ma in posto due.

Lui piazza il buon servizio del 2-0 e tocca parecchio a muro, mentre Candeli in primo tempo non fallisce il 12-9. Gallo continua a macinare punti e, quando Brescia gira, mette pressione agli ospiti che qualcosa iniziano a sbagliare. La banda di casa prova a strappare dai nove metri (17-14), poi la battuta di Gamba mette paura (19-18), ma la gran difesa di Gatto e il muro di Sarzi Sartori danno sollievo. Ottaviani spara out il 25-20 che riapre il match. Cantù sa che deve spingere per chiudere e vola 4-9, ma il capitano si mette di traverso e riaccende la speranza fino all’8-9. Ace fortunoso di Alberini ed errore di Gallo (uno dei pochissimi) e si deve di nuovo colmare un gap di quattro lunghezze. La battuta non assiste la rimonta biancazzurra e Zambonardi tenta la carta Loglisci per un Abrahan ancora sotto tono (12-17), ma la gara è storta e non si raddrizza più (16-25)

Il commento Candeli: “Gli avversari hanno dei meriti, perché hanno fatto una buona prestazione in battuta e in difesa, con una solidità che ci ha dato problemi sul cambio palla. Siamo mancati noi come grinta, però, oggi: qualche attenuante c’è perché siamo a ranghi ridotti, ma tocca riprenderci in fretta per portare in campo più carattere nello scontro diretto con Motta”.

Brescia Gatto 6, Loglisci 3, Tiberti 2, Giani ne, Sarzi Sartori 3, Braghini ne, Bisi ne, Franzoni (L), Galliani 23, Candeli 8, Rizzetti ne, Togni ne, Abrahan 12, Scarpellini ne. All. Zambonardi.

Cantù: Alberini 5, Gamba 18, Preti 14, Ottaviani 13, Aguenier 9, Monguzzi 5, Butti (L1), Gianotti, Compagnoni 1, Galliani. NE: Rota, Mazza, Picchio (L2). All: Denora