La stagione tribolata della Millenium Brescia giunge finalmente al capolinea

La stagione 2023/2024 della Banca Valsabbina Millenium Brescia si chiude in trasferta: l’ultima gara del campionato, infatti, è in programma al PalaCoim di Offanengo. Ad attendere le Leonesse, la capolista della Pool Salvezza, la Trasporti Bressan Offanengo. Fischio di inizio, domenica 7 aprile, ore 17. Sebbene l’inizio fosse stato incoraggiante, con le vittorie su Olbia, Melendugno e Cbl, anche durante la Pool Salvezza si sono palesate le difficoltà emerse durante l’intera stagione bresciana. Il percorso di luci e ombre delle Leonesse, dove l’obiettivo più importante, quello della salvezza, è stato messo sotto chiave già il mese scorso, si concluderà con lo scontro al vertice a Offanengo, dove Pamio e compagne proveranno a chiudere con un successo che manca ormai da tre gare.

“Nonostante ormai la nostra salvezza sia garantita – commenta la giovane palleggiatrice della Valsabbina, Matilde Pinarello -, domenica avremo la stessa voglia di sempre di fare bene, per concludere nel miglior modo possibile la stagione. Offanengo è una squadra che ci ha già messo in difficoltà all’andata, ma siamo pronte a riscattarci, sia per noi stesse sia per chi ci ha sostenuto fin dall’inizio”. Sono tre i precedenti tra Valsabbina e Trasporti Bressan: il bilancio pende dalla parte bresciana con due incontri vinti a uno (nella gara di andata della Pool Salvezza, al PalaGeorge, le cremasche hanno vinto 3-1). Vestono oggi la maglia di Offanengo due vecchie conoscenze di Millenium: Ulrike Bridi (con Brescia in A1 nel 2019/2020, 2020/2021, poi ritrovata nel Sand 4×4 nel 2022/2023) e Francesca Trevisan (impegnata nelle ultime due estati sulla sabbia con la Valsabbina).

Giorgia Sironi (a Brescia nel 2021/2022), nel corso della stagione, ha lasciato la compagine neroverde. Capolista della Pool Salvezza con 47 punti, la Trasporti Bressan Offanengo in 27 match giocati (15 vinti e 12 persi) ha realizzato 2296 punti, di cui 156 ace (uno score che posiziona la compagine neroverde al secondo posto della classifica generale per ace realizzati dell’intera Serie A2) e 216 muri vincenti, e ne ha subiti 2197. La Banca Valsabbina Millenium Brescia, che ha perso 15 volte e vinto 12, ha totalizzato 2240 punti (di cui 127 ace e 209 block) e subito 2252 punti.