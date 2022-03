Spareggio promozione A2: la Millenium Brescia riapre i giochi con una clamorosa vittoria al tie-break

Nella sfida da dentro o fuori dello spareggio promozione di A2, la Millenium Brescia di coach Beltrami tira fuori gli artigli, mostrando il suo valore con una grande prova corale e contro un’agguerritissima Pinerolo. Dopo una lotta estenuante di oltre 2 ore, la vittoria giallonera porta alla riapertura dello spareggio promozione, con una Piva sopra le righe e nominata MVP. Ottimo l’apporto di Cvetnic e Ciarrocchi, autrici rispettivamente di 17 e 16 punti. Coach Marchiaro sceglie il 6+1 formato da Faure Rolland-Zago, Gray-Akrari, Carletti-Bussoli con Pericati libero; mentre Beltrami risponde con Morello-Bianchini, Ciarrocchi-Caneva, Cvetnic-Piva e Scognamillo libero.

L’ace di Piva vale il primo break sul 2-4, ma il muro di Akrari rimedia subito: 4-4. Cvetnic riprende al volo sempre dai 9 metri (6-8), ma Zago non accetta la decisione e riporta tutto in parità a quota 8. Ciarrocchi e l’out di Zago permettono la mini-fuga bresciana sul 10-13, ma Pinerolo si riporta in pari al 13. La palla in rete di Bianchini spinge Beltrami al primo time-out dell’incontro sul 18-16, ma la sosta sembra non influire sulle menti pinerolesi, che rimangono concentrate ed arrivano al 20-16 con Carletti, obbligando il coach della Valsabbina al secondo tempo.

L’Eurospin continua sulla stessa linea e il primo tempo di Akrari porta Pinerolo al vantaggio: 25-19. Senza cambi tra le due squadre, l’equilibrio viene rotto dal colpo di Gray, che, in primo tempo, porta in vantaggio le sue sul 6-5. Un fallo di muro delle padrone di casa ristabilisce la parità al 9, che continua fino al 13, quando Carletti consiglia a Beltrami di fermare il tempo dato il +2 per le padrone di casa: 15-13. Il vantaggio aumenta alle 3 lunghezze dopo l’invasione di Cvetnic (19-16), poi il muro di Caneva, unito alla rete di Zago in pipe, riduce il gap sul 21-19, con conseguenti 30” chiamati da Marchiaro.

Morello stoppa e riporta il pari al 21, con Caneva che imita la compagna e ribalta la situazione pochi istanti dopo: 21-22 e seconda sosta piemontese. Piva segue la scia e conquista il 21-24, ma Pinerolo non è doma. Punto dopo punto Zago porta le sue al pari al 24, coi vantaggi che si chiudono dopo l’errore di Akrari dal centro: 25-27. Con lo stesso equilibrio del secondo periodo, le squadre viaggiano appaiate anche nel terzo. La fast di Ciarrocchi spezza l’inerzia (9-11), ma Zago la riassesta col colpo dai 9 metri, valevole del pari a 11. Gray alza il muro e porta il break in casa rossoblu sul 16-14 (tempo Beltrami). Piva mura, poi Carletti manda fuori: 18-18 e time-out Marchioro. Zago sale in cattedra e firma la tripletta del 22-20, con Caneva che reagisce col muro del -1: 24-23 e tempo Pinerolo. Ancora Zago, infine, chiude il gioco in pipe: 25-23.

La Millenium parte determinata e doppia le avversarie in partenza (3-6, Ciarrocchi), con la stessa centrale che obbliga la Union a chiamare tempo sul 7-11. Piva continua a spingere e porta il 7-14 sul tabellone e Pinerolo fatica a reagire. Ciarrocchi vale il 10-18, con una strepitosa Zago che cerca di rimanere in scia con la pipe del 17-22. Carletti mura sul 18-22 e manda Beltrami alla sosta, poi l’inerzia piemontese porta le ragazze di Marchiaro al 21-22 dopo il servizio vincente di Bussoli: 21-22. Il muro di Carletti segna la rimonta completa sul 23, ma la rete di Zago sigla il 24-26 ai vantaggi per la Valsabbina.

Nel tie-break che decide le sorti dello spareggio promozione, Carletti sale in cattedra fin dai primi scambi, obbligando Beltrami al time-out sul 4-1. Piva reagisce al colpo e ricuce al 4-3, ma la stessa numero 12 sbaglia la parallela, regalando il 7-3 alle padrone di casa. Gray, però, non segue le orme e manda fuori dal centro (7-5, tempo Marchiaro), con Ciarrocchi che ne approfitta e mette a segno il pallone del 7 pari. Qui Cvetnic manda out (10-7), poi anche Zago fa lo stesso: 12-10. Le Leonesse, però, non sono dome. Caneva mura (e Zago sbaglia) e pareggia al 13, con la partita che si spinge nuovamente ai vantaggi. Questi premiano ancora la coesione giallonera, che vale la vittoria per 2-3 dopo il colpo vincente di Piva, che mette tutti nel sacco: 14-16. Il tabellino del match:

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-19, 25-27, 25-23, 24-26, 14-16)

Eurospin Ford Sara Pinerolo: Carletti 17, Gray 10, Zago 35, Bussoli 3, Akrari 12, Faure; Pericati (L). Joly 6, Gueli (L), Prandi. N.E. Marino, Pecorari, Zamboni, Tosini. All. Marchiaro.

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Cvetnic 17, Caneva 8, Morello 2, Piva 27, Ciarrocchi 16, Bianchini 11; Scognamillo (L). Giroldi, Sironi. N.E. Fondriest, Blasi, Tenca (L), Bartesaghi. All. Beltrami.