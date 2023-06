Papessa, ma soprattutto Leonessa: Sonia Ratti rinnova con la Millenium Brescia

La Millenium Brescia rende noto di aver trovato l’accordo per la prossima stagione con Sonia Ratti, opposta lombarda classe 2001, alla seconda stagione in giallonero. Nata il 3 maggio 2001 a Merate (LC) e residente nel comasco, alta 184 centimetri, è cresciuta nel vivaio del Progetto Volley Orago per passare nella stagione 2018/2019 alle giovanili del Vero Volley Monza, dove ha giocato nel campionato di serie C. Conclusa l’avventura brianzola si è trasferita in B1 alla Picco Lecco dove è rimasta tre campionati (dal 2019 al 2022), diventando una delle protagoniste dello storico ritorno in A2 del sodalizio lecchese, cambiando anche ruolo da centrale a opposto.

Dopo una stagione in Serie A2 con la maglia Millenium, durante la quale ha avuto modo di mostrare e rafforzare le proprie qualità tecniche, Sonia ha compiuto la scelta di una nuova stagione in terra bresciana per cercare l’affermazione nella categoria. “Sono molto contenta di continuare a lottare con la maglia di Brescia – sono le parole di Sonia Ratti – La scorsa stagione è stata intensa e ricca di emozioni, e anche la prossima sono certa non sarà da meno. Non vedo l’ora di tornare al PalaGeorge, ci vediamo prestissimo”. Sonia sarà presentata in conferenza stampa online venerdì 23 giugno. Vi aspettiamo sulla pagina Facebook Banca Valsabbina Millenium Brescia e sul canale YouTube Volley Millenium.