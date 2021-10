Serie B, Valtrompia in cerca di riscatto: domani debutto casalingo contro Arredopark Dual Caselle

Ripartire dalle cose positive in un contesto caratterizzato da un risultato non proprio favorevole. E' l'obbiettivo che si prefiggono i Lupi di Valtrompia dopo il 3-2 subito a Trento contro il Bolghera, match in cui sicuramente non hanno demeritato. Domani scoccherò l'ora del debutto casalingo e l'avversario sarà l'Arredopark Dual Caselle, formazione veronese al cui interno ritroverà di provenienza da Gabbiano Mantova il forte regista Sasdelli e la banda Peslac, di grande esperienza. Al centro il comparto è formato dai forti Hernandez e Caiola, mentre l'opposto è Genovese.

Il team di Concesio medita dunque il scatto e sta lavorando con la massima concentrazione per non steccare questo importante appuntamento.

LE PAROLE DEL CAPITANO - Andrea Agnellini, capitano della squadra, suona la carica alla vigilia: "Sabato sarà innanzitutto una grande gioia tornare finalmente a giocare al Palalupo con la presenza del pubblico dopo tanto tempo. Spero che questo aspetto ci dia una carica ulteriore. La gara non sarà facile, stiamo preparando la partita con lo staff, ma guarderei soprattutto dalla nostra parte senza focalizzarci troppo sul risultato, quanto sulla prestazione. Sarebbe importantissimo confermare i progressi visti a Bolghera dal punto di vista dell'atteggiamento e dello spirito messo in campo e possibilmente migliorare certe situazioni tecniche e tattiche su cui lavoriamo in allenamento. Daremo il massimo!".

Si gioca sabato sera alle 20:30.