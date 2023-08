Ufficiali i calendari della Serie A2: la Millenium Brescia debutterà a Perugia

Inizierà a Perugia l’avventura bresciana nel Girone A della Serie A2 Femminile, la terza consecutiva su 8 anni totali in A. Nel weekend dell’8 e 9 ottobre (il calendario potrà subire delle variazioni e conseguenti anticipi e posticipi in base alle disponibilità degli impianti di gioco), le ragazze di coach Alessandro Beltrami dovranno vedersela con la Bartoccini-Fortinfissi. Il ritorno a casa al PalaGeorge sarà invece contro la neopromossa Nuvolì AltaFratte Padova, per poi andare ancora lontano dalle mura amiche di Montichiari fino a Pescara dove, il 22 ottobre, le Leonesse incontreranno l’altra new entry della Serie A2.

“È una stagione che si apre e si chiude con il botto con le sfide contro due dirette concorrenti per il passaggio del turno – sono le parole del GM, Emanuele Catania -. Anche la seconda e la terza giornata, però, non sono da sottovalutare: nonostante le squadre siano due new entry, sarà fin da subito importante trovare il giusto ritmo di gioco. Sicuramente, queste partite saranno propedeutiche a trovare l’intesa in vista del big match del 5 novembre contro Busto”. Un super derby che, nel girone di ritorno, verrà giocato al PalaGeorge in una data speciale.

“Molto bene aver conservato il weekend del 26/27 dicembre in casa, una data a cui siamo particolarmente affezionati perché il pubblico risponde sempre bene alla chiamata – commenta ancora Catania -. Tra l’altro, quest’anno, sarà un appuntamento imperdibile: il derby contro la squadra probabilmente più forte del nostro girone”. La regular season del Girone A 2023/2024, per la Banca Valsabbina Millenium Brescia, si concluderà il 21 gennaio con la trasferta contro la Cda Volley Talmassons.