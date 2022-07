Sempre più giovane e rinnovata la Millenium Brescia con l'arrivo di Bianca Orlandi

Nuovo volto della rinnovata Millenium Brescia, nono tra conferme ed innesti di mercato della giovane ed ambiziosa squadra per la stagione 2022-2023. La società ufficializza l’attaccante di posto 4, proveniente da Montecchio Maggiore. Nata a Milano il 26 aprile 2003, Bianca Orlandi, alta 180 centimetri, la nuova Leonessa è cresciuta nel vivaio del Volley Orago (2016/2018).

Nella stagione 2018/2019 si è trasferita al Volley Academy Modena-Sassuolo per passare nel 2019/2020 alle giovanili dell’Igor Novara in B1 dove ha contribuito alla vittoria dei playoff per la A2 nel 2021. La scorsa stagione il debutto nella seconda serie nazionale con la maglia della Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore dove ha giocato 20 gare, realizzando 159 punti, aiutando la formazione vicentina al raggiungimento dei play-off promozione per la A1.

Giovane e con una rosa di grande prospettiva, la Millenium prosegue la linea verde nell’allestimento del roster in vista del prossimo campionato che la vedrà con grandi ambizioni ai nastri di partenza del campionato di A2. Bianca Orlandi sarà presentata in conferenza stampa online sui canali social Millenium giovedì 14 luglio alle ore 18.