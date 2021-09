Secondo test amichevole per la Millenium Brescia: prestazione in crescendo

Secondo test per ledi coach Beltrami. L’avversario è ladelle ex Angelina e Biganzoli. Come nel precedente incontro si adotta un gioco con punteggio speciale, partendo dal 18-18 iniziale, con la conferma del punto. Dopo un avvio difficile, le bresciane ritrovano l’equilibrio grazie ai colpi di Tanase, ma Angelina punisce la propria vecchia squadra, concludendo il set col 23-25. Chi di 23-25 ferisce, di 25-23 perisce. L’avvio di parziale arride sempre alle ospiti, ma questa volta la reazione della Valsabbina è pronta. La grinta die gli errori ospiti valgono il 25-23 finale.

Nel terzo periodo vige ancora la parità, ma solamente nella fasi iniziali dello stesso. La Millenium, infatti, riesce a trovare il giusto ritmo, incanalandolo nel proprio verso con il 25-21 finale grazie ad una pimpante Bartesaghi, entrante al posto di Cvetnic. Bartesaghi è una costante anche nel quarto set. Nonostante i tentativi di Angelina, le bresciane prendono in mano le redini del gioco, portandosi sul 4-1 (25-21). Beltrami fa ruotare gran parte del roster nel corso del quinto periodo, mentre le bustocche continuano con le titolari.

L’andamento del set è quasi a senso unico per le ospiti, capaci di chiudere per 19-25 con Angelina. Nuovo turnover nel sesto set, ma non cambia il risultato: anche questa volta Busto prende il comando e lo porta al termine sul 21-25 finale. Nel settimo ed ultimo set si gioca con il rally point system, ma ai 15. I coach fanno giostrare la maggior parte delle rose, ma è Millenium che riesce a brillare con Blasi e Sironi decisive.

Gioie e dolori nel commento di coach Alessandro Beltrami: "Non sono molto soddisfatto dall’approccio iniziale delle ragazze, siamo partiti contratti, senza dimostrare le buone cose che facciamo solitamente in allenamento. Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo partire spregiudicati fin da subito, poi si può sbagliare o meno. È stata molto bella la reazione, abbiamo dimostrato che se vogliamo possiamo fare molto bene, mettendo variazioni e molta qualità nel gioco: di questo sono davvero contento. Sabato ci aspetta una gara contro un autentico gigante della pallavolo (nel Torneo Valchiavenna, ndr). Dobbiamo divertirci e valutare quello che sappiamo fare, anche se siamo su due livelli differenti. Abbiamo del talento e ne siamo consapevoli: sarà bello vedere se si riesce a tirarlo fuori anche contro una corazzata come Monza".

Il tabellino: Banca Valsabbina Millenium Brescia 4 – 3 Futura Volley Giovani Busto Arsizio (23-25, 25-23, 25-21, 25-21, 19-25, 21-25, 15-9)