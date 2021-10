Seconda trasferta consecutiva per la Millenium Brescia, obiettivo primato

Nella terza gara di campionato, sabato 23 ottobre alle 17.30, laaffronterà al palasport di Veroli l’, squadra dove milita la giovane schiacciatrice bresciana Nicole Tellaroli. Dirigerà Alberto Dell’Orso, coadiuvato da Deborah Proetti e Pasquale Restaino al referto segnapunti elettronico. Caricate da, Bianchini e compagne arrivano al PalaCoccia da seconde in classifica, con la consapevolezza di poter esprimere un alto livello di gioco.

"Al match di sabato arriviamo sicuramente con una grande energia derivante dalle due vittorie iniziali” commenta Beatrice Giroldi, regista delle Leonesse. “Il 3-0 con Altino ha aperto le danze e poi siamo state fortissime ad andarci a prendere con le unghie e con i denti il match sul campo di Busto. Abbiamo tanto entusiasmo, conosciamo il nostro valore ma lo stiamo anche scoprendo a 360 gradi giocando insieme. Sabato ci aspetta una partita per niente facile, loro vengono da una vittoria netta per 3-0 contro Altino, che ha dato loro sicurezza, e hanno un roster di ragazze che conoscono la categoria e l’hanno fatta sempre a buonissimi livelli".

L’alzatrice mantovana conclude così: “Dovremo entrare in campo con l’attenzione per quello che dobbiamo fare e la concentrazione dimostrata nelle due partite precedenti. Questo divertendoci, perché è sempre la chiave di tutto”. Nel turno precedente l’Assitec, al debutto assoluto in A2, ha superato in trasferta per 0-3 la Tenaglia Altino con protagoniste Silvia Lotti e Nicole Tellaroli, autrici di 13 e 12 punti. La squadra frusinate di Sant’Elia Fiumerapido ha rinnovato completamente staff tecnico ed organico rispetto alla scorsa stagione in B1, puntando su un allenatore esperto come Emiliano Giandomenico (da Olbia).

Le alzatrici sono Chiara Saccani da Montale e Flavia Nenni da Olbia, l’opposta è la modenese Chiara Muzi (dalla Pallavolo Sicilia); la batteria dei posti 4 comprende Chiara Costagli, reduce dalla promozione in A1 con Vallefoglia, l’esperta Silvia Lotti da Soverato e la già citata Nicole Tellaroli dalla Pallavolo Teatina (B1). Completano il roster le centrale Ylenia Vanni, dalla Pallavolo Perugia, ma giocatrice di lungo corso in A2 (Cutrofiano, Gricignano, Pontecagnano, Soverato, Vicenza, Reggio Emilia), Alessia Montechiarini da Cerignola ed Aurora Poli da Olbia ed il libero Martina Lorenzini da Marsala. Non ci sono precedenti ed ex tra le squadre. Il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, sentito il parere favorevole del presidente del CONI Giovanni Malagò e quello del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, ha disposto che in tutte le gare dei Campionati Nazionali di ogni ordine e grado e in quelle dei Campionati di Serie e Categoria Regionali e Territoriali di Sabato 23 e Domenica 24 ottobre p.v. venga osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane pallavolista afgana Mahjabin Hakimi.

Una giovane ragazza barbaramente uccisa perché ‘colpevole’ di amare la pallavolo. Una sua allenatrice, rimasta anonima per evitare ritorsioni, avrebbe denunciato al Persian Independent che la 18enne sarebbe stata decapitata nei primi giorni di ottobre. Ed è per la stessa paura di una rappresaglia, altrettanto violenta, da parte dei Talebani che la sua famiglia ha tenuto nascosto per settimane l’atroce delitto. Volley Millenium Brescia si unisce alla FIPAV e alla Lega Pallavolo Serie A Femminile nella denuncia di tale barbaro atto ed esprime il proprio cordoglio per la perdita di una giovane vita dedita al nostro sport. La partita sarà trasmessa in diretta sull’emittente televisiva locale TeleTutto 2, canale 87 del Digitale Terreste, e sul Canale YouTube di Volleyball World. Ecco le probabili formazioni:

: 1 Morello, 3 Giroldi, 4 Bianchini, 5 Ciarrocchi, 6 Fondriest, 7 Blasi, 8 Sironi, 9 Cvetnic, 10 Tenca (L), 14 Tanase, 15 Scognamillo (L), 16 Bartesaghi, 17 Caneva. All.: Beltrami.

Assitec Sant’Elia: 1 Muzi, 4 Costagli, 5 Lotti, 8 Nenni, 9 Montechiarini, 10 Lorenzini, 11 Vanni, 12 Saccani, 17 Tellaroli, 18 Poli. All.: Giandomenico.