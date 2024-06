Salì Coulibaly si ritira dal volley a soli 28 anni: il commovente messaggio dell’atleta bresciana

"Quando lo senti lo sai. E io la sentivo sempre più forte quella vocina che mi diceva che era arrivato il momento di chiudere questo capitolo della mia vita. Provo estrema gratitudine per tutto ciò che ho vissuto. Grazie pallavolo”. Con questo toccante messaggio pubblicato sui propri profili social, Salì Coulibaly ha detto ufficialmente addio al volley giocato, una decisione maturata ad appena 28 anni (compirà 29 anni il prossimo mese di ottobre) e che quindi spiazza non poco.

Nell’ultima stagione, la giocatrice bresciana di origini maliane è stata protagonista in Piemonte, per la precisione con la maglia della LPM BAM Mondovì in Serie A2. Ha collezionato 27 presenze che sembravano aver spazzato via il ricordo dell’infortunio subito nel 2022, il ginocchio ko dopo un match e il difficile recupero. Proprio nel Bresciano ha raccolto i successi più entusiasmanti della sua carriera, nello specifico la promozione in B2 con il Monticelli Brusati e poi la Serie A2 sfiorata nel 2017.

Salì ha iniziato a giocare a 8 anni con la Scuola Pallavolo Brescia, proseguendo il suo cammino nelle giovanili del Real Volley e Monticelli Brusati appunto. Coulibaly ha militato poi nella Tecnoteam Albese e nel Florens Vigevano. Nell’estate del 2019 è arrivato il salto in A2 con l’Omag San Giovanni in Marignano, l’anno successivo si è invece trasferita ad Olbia, per poi tornare nuovamente in Romagna. Dopo un’intensa riabilitazione, è tornata in campo a fine 2022 tra le fila della pallavolo CBL prima dell'esperienza a Mondovì.