Volley B maschile, Valtrompia: Rosati si accasa alla Canottieri Ongina

Aveva annunciato il suo addio lo scorso 22 giugno, quando ha compiuto 22 anni e oggi Davide Rosati, che per quattro anni ha presidiato con grande profitto la seconda linea del Valtrompia Volley, ha conosciuto oggi la sua nuova destinazione.

La Canottieri Ongina, ambiziosa squadra piacentina che militerà nel girone A (escluso dunque, almeno nella prima frase, un ritorno al PalaLupo da avversario), ha deciso di affidare al giovane atleta cremasco il ruolo di libero in sostituzione di Mattia Cereda, che si è trasferito a Parma, in serie A3.

In Emilia Davide ritroverà come coach Gabriele Bruni, che lo ha già allenato proprio nel Valtrompia, ed è questo l'aspetto prinicipale che lo ha indotto ad accasarsi in giallonero: "La sua presenza è stata fondamentale nella mia scelta - ha spiegato l'ex libero valtrumpino all'ufficio stampa degli emiliani - con lui ho lavorato bene. Inoltre, cercavo nuovi stimoli e nuove esperienze e trovare una formazione che lotta sempre per migliorarsi e stare in alto ha rappresentato l'occasione giusta per me, oltre a essere una realtà che in questi anni ho avuto modo di vedere da avversario. Infine, ho conosciuto il direttore sportivo Donato De Pascali e il presidente Fausto Colombi e mi hanno fatto entrambi un'ottima impressione. Dalla prossima stagione mi aspetto di integrarmi bene nel gruppo per fare il meglio possibile, mentre come squadra cercheremo di raggiungere gli obiettivi che la società ci proporrà. Il mio modello di libero? Come un po' per tutti, Jenia Grebennikov".