Serie B maschile, Rosati saluta Valtrompia nel giorno del suo compleanno

Per Valtrompia Volley non è certamente un giorno tra i più esaltanti. Il libero Davide Rosati proprio oggi compie 22 anni, ma questa ricorrenza coincide proprio con l'addio a questa squadra dopo quattro anni di militanza per provare a cercare fortuna altrove.

I ringraziamenti si sprecano, a partire dal ds. Luca Patronaggio: "Ringrazio Davide per tutti questi anni in cui ha vestito la nostra maglia, è un ragazzo che si impegna sempre, formidabile, non ha mai mollato di un centimetro e ha dato tanto alla crescita di questo gruppo. Gli faccio un grande in bocca al lupo e sono sicuro farà bene in qualsiasi squadra andrà!".

A fargli eco il coach Enrico Peli: "Ringrazio Davide per il lavoro svolto nelle stagioni con noi, è stato un punto di riferimento per me e per la squadra. L'abbiamo apprezzato per le doti umane e tecniche, non posso che augurargli il meglio per il proseguo della carriera".