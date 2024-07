Da Roncadelle alla Serie A francese di volley: Alessia Populini sbarca in Provenza

Giocatrice di carattere e con grande capacità di adattamento, potrà trasmettere tutta la sua grinta e la sua sete di successo. Alessia Populini è stata presentata in questa maniera dalla sua nuova squadra, il Pays d’Aix-Venelles VB che milita nella Serie A francese di volley. La pallavolista originaria di Roncadelle, classe 2000, ha dunque scelto il campionato transalpino dopo aver contribuito alla splendida stagione della CDA Talmassons, culminata con la prima storica promozione in A1 delle friulane.

È una schiacciatrice con la S maiuscola, capace di realizzare ben 302 punti in 28 gare nel campionato 2023-2024, migliorando in maniera sensibile il proprio bottino realizzativo per quel che riguarda l’A1 e l’A2. Ha già messo nel proprio bagaglio diverse esperienze importanti: prima con le maglie di Igor Gorgonzola Novara e Club Italia, fino ad arrivare alle stagioni da protagonista in Serie A2 con la maglia della LPM BAM Mondovì, dove nella stagione 2021/2022 è arrivata fino alla finale playoff promozione.

Tra l’altro, a 18 anni le fu consegnato l’Oscar dello Sport Bresciano dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei Under 18, diventando anche il capitano della Nazionale di categoria. Non bisogna neanche dimenticare l’oro che aveva contribuito a vincere, sempre con l’Under 18, ai Mondiali in Argentina, mettendo a terra 16 palloni in occasione della finale. A quasi 24 anni impreziosirà la propria carriera con questa avventura francese in quel di Venelles: l’Italia non è così lontana (il confine si trova ad appena 225 km dalla cittadina della Provenza), ma la speranza è di poterla ammirare di nuovo e presto nel nostro paese.