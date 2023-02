Recupero di campionato per la Millenium Brescia: stasera a Montichiari arriva la Picco Lecco

Nel recupero della gara della quarta giornata di ritorno, rinviata per la partecipazione di Millenium Brescia alla Coppa Italia, le Leonesse di coach Alessandro Beltrami sfidano l'Orocash Lecco, nona in classifica. Fischio d’inizio questa sera, martedì 21 febbraio al PalaGeorge alle ore 20.30, dirigeranno David Kronaj e Ruggero Lorenzin, Antonio Moscardi al referto segnapunti elettronico. La lanciatissima Millenium Brescia è alla seconda gara di un ricco programma settimanale al PalaGeorge, iniziato sabato con la vittoria per 3-0 su Albese e che si chiuderà domenica 26 febbraio nella gara contro il Club Italia. Boldini e compagne vogliono consolidare la seconda posizione in classifica e raccogliere più punti possibili in chiave Pool Promozione. Quattro vittorie consecutive hanno portato la Valsabbina a ritrovare la consapevolezza dei propri mezzi che aveva caratterizzato il girone di andata, chiuso al primo posto.

La squadra di coach Beltrami è reduce dalla bella e netta vittoria nell'anticipo di sabato con Albese e punta a non perdere il ritmo vincente nei prossimi incontri con Lecco e Club Italia. Parola d'ordine non sottovalutare le avversarie e fare il proprio gioco. A commentare la sfida con la Picco Lecco è proprio Sonia Ratti, ex del match e tra le protagoniste della promozione in Serie A2 dello scorso anno: “Arriviamo da un flow positivo di partite intense sia a livello mentale che fisico. Martedì ci attende tra le mura del PalaGeorge la Picco Lecco, una squadra che fino ad ora si è dimostrata in grado di dar filo da torcere a qualunque formazione. Noi stiamo facendo un ottimo lavoro in palestra, in modo da arrivare preparate per affrontare questo match dove sarà importante portare a casa punti in vista della fase successiva”.

Non è un buon momento di risultati per l'Orocash Picco Lecco di coach Gianfranco Milano, che è stata sconfitta tra le mura amiche del PalaBione per 0-3 da Offanengo, subendo il quarto ko consecutivo. Le lombarde non vincono dal 22 gennaio, successo contro Montale (3-1), e al momento occupano la nona posizione con 21 punti (7 vittorie e 12 sconfitte); rispetto alla gara d'andata Lecco ha inserito nell'organico la schiacciatrice israeliana Vitalia Marmen. Il primo e unico precedente tra le due squadre è la gara d'andata, vinta dalle Leonesse. L'ex di turno è l'opposta Sonia Ratti che ha giocato nella Picco Lecco da 2019 al 2022, conquistando la promozione in A2 nella stagione 2021/2022. Una curiosità lega coach Gianfranco Milano a Brescia: il tecnico lecchese nella stagione 2015/16, quando allenava il Volley 2000 Lodi in serie B1, ha incrociato Millenium nella finale di Coppa Italia, vinta dalle bresciane, e nella finale promozione per la A2 che ha visto salire di categoria le ragazze del presidente Roberto Catania. In quella formazione lodigiana era presente anche Serena Zingaro.