Quarto ko di fila per la Millenium Brescia, Beltrami è però ottimista: “Abbiamo un’identità”

Ricaricate le energie dopo il turno di stop di Capodanno, le Leonesse della Millenium Brescia arrivano al PalaRescifina con la fame di punti: la vittoria a punteggio pieno di Albese con Talmassons rende fondamentale fare punti in terra siciliana. L’Akademia Sant’Anna, terza in classifica, vuole mantenere la terza posizione alle spalle di Busto Arsizio e Perugia. La squadra di Beltrami inizia il 2024 con determinazione e per buona parte dell’incontro si esprime con una concretezza che si è vista poco nella prima parte del campionato. Il calo del quarto parziale fa tornare in gioco le padrone di casa; al tie-break la vittoria è con merito delle sicule.

Queste le dichiarazioni post-partita dello stesso Beltrami: “Abbiamo giocato tre set di alto livello, purtroppo il primo con qualche tentennamento di troppo, ma i seguenti due set di grande agonismo a muro e in difesa e di coraggio in attacco. Il quarto set ci è sfuggito lentamente dal decimo punto in poi. Per noi, tenere quel ritmo e intensità di gioco contro chi ha fisicità risulta dispendioso: dobbiamo migliorare su questo aspetto, adattarci e capire cosa possiamo quando non siamo “freschi”. Il tie-break è stato purtroppo un monologo dei loro potenti attaccanti, che ci hanno tolto il ritmo. Alla fine abbiamo guadagnato un punto, combattendo con una Messina che ultimamente in casa ha dominato imponendo battuta e attacco. Questa prestazione dimostra che stiamo prendendo l’identità che vogliamo dall’inizio. La cosa più semplice, anche dopo i risultati degli avversari, sarebbe stata lasciarsi andare, invece questo gruppo ha provato a reagire con energia e orgoglio”.