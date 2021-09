“Pronto a dare il mio contributo”: Simone Truzzi si aggrega alla Millenium Brescia

Reduce da un’estate al fianco di Daniele Santarelli nello staff della Nazionale Croata,in settimana ha iniziato gli allenamenti con le, completando il gruppo di allenatori composto da Alessandro Beltrami e Mattia Cozzi. “Sono in palestra da tre giorni con Millenium e mi sto inserendo, conoscendo man mano lo staff e le ragazze – commenta il tecnico mantovano – C’è una grande voglia di fare bene e la determinazione necessaria per ottenere risultati importanti: non vedo l’ora di dare tutto il mio contributo a questo progetto”.

Sui mesi passati con la nazionale croata "è stata un esperienza incredibile a livello formativo, è stata davvero impegnativa ma allo stesso pregna di forti emozioni. Peccato per l’ottavo di finale con la Francia che poteva essere la ciliegina sulla torta di questa avventura. Torno da questa estate con maggiore conoscenza del gioco di alto livello, con una voglia di fare e una passione sempre più forti”. Il benvenuto di Millenium va a Simone, che anche questa avventura sia fattore di crescita e soddisfazioni.

La formazione bresciana fa parte del gruppo A della Serie A2, insieme ad altre dieci squadre: Altino Volley, Assitec Volleyball Sant’Elia, CBF Balducci Macerata, Futura Volley Giovani Busto Arsizio (unico derby regionale della stagione), Green Warriors Sassuolo, Olimpia Teodora Ravenna, Omag Monte San Giovanni in Marignano, Seap Dalli Cardillo Aragona, Sigel Marsala Volley e Volley Hermaea Olbia. Il debutto è in programma per il 10 ottobre, quando Brescia sarà impegnata tra le mura amiche contro Altino Volley.