Il primo tassello per la B2 della Green Up Bedizzole è Giada Zanotti

Iniziano ufficialmente le presentazioni della prima squadra della Green Up Bedizzole, che il prossimo anno affronterà il Campionato Nazionale di serie B2, partendo da un nuovo ingresso molto interessante. Cresciuta nel vivaio del Volley Torbole Casaglia con cui ha appena conquistato la meritatissima promozione in B2, Giada Zanotti vestirà i colori della squadra bresciana nella prossima stagione.

La dirigenza ha accolto Zanotti con queste parole: "La scelta del trasferimento dell'atleta con Il Torbole è stato condiviso perché per entrambe le società è prioritaria la crescita della giocatrice, per quanto ci riguarda siamo davvero contenti di avere con noi un altro giovane talento bresciano e ringraziamo il Volley Torbole per la fiducia”. Queste invece le parole della giovane palleggiatrice: "Sono contenta di giocare per questa società e la ringrazio per l'opportunità che mi è stata data per la mia crescita sportiva".