La prima giornata di lavoro delle Leonesse della Millenium Brescia al PalaGeorge

Si è appena conclusa la prima giornata di lavoro della Banca Valsabbina Millenium Brescia 22/23, pronta ad affrontare la settima stagione consecutiva in Serie A, interamente dedicata alle presentazioni, dall’introduzione del General Manager Emanuele Catania al discorso di coach Alessandro Beltrami, alla produzione di contenuti multimediali, con lo shooting fotografico curato da Serplay srl e quello video di Multilumix, seguita dalla lettura del regolamento della società e dalla media hour con giornalisti e tifosi. A concludere il tutto, la prima seduta di allenamento dedicata principalmente ai test fisici e ai primi lavori con la palla.

“Sono contenta di aver finalmente iniziato la stagione – ha commentato Lea Cvetni?, schiacciatrice al terzo anno in maglia Millenium – La squadra è giovanissima e molto motivata, sono sicura che lavoreremo bene. Siamo pronte a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissate e ci sono tutte le condizioni per fare bene”.

“Ho trovato una squadra entusiasta, desiderosa di cominciare – sono le prime parole del GM Emanuele Catania al termine della giornata – Anche noi come società avevamo molta voglia di ritrovarci in palestra e di poter cominciare finalmente la stagione che stiamo preparando da diversi mesi. Sono contento del clima che si è creato già dai primi momenti e sono molto fiducioso che la squadra troverà da subito la giusta amalgama per lavorare bene, seguita dal nostro staff”.

La Valsabbina Millenium Brescia proseguirà con gli allenamenti (a porte chiuse) anche venerdì e sabato mattina. Presente all’allenamento tutto lo staff tecnico e 11 atlete del roster 2022/23. È temporaneamente aggregata al gruppo squadra bresciano Sophie Andrea Blasi, mentre raggiungerà Brescia al termine degli impegni con la Nazionale juniores Matilde Munarini, in ritiro a Chiavenna in vista dell’Europeo U19.