Prima amichevole stagionale per la Green Up Bedizzole che se la vedrà col Don Colleoni

La Green Up Bedizzole, formazione che militerà in Serie B2 quest’anno, sarà impegnata nella prima amichevole di stagione. Impegno di lusso per le ragazze bresciane che saranno ospiti della forte formazione bergamasca di B1 del Don Colleoni.

Coach Polito ha commentato questa fase della stagione: ”Abbiamo un programma di amichevoli molto ricco rispetto alle nostre abitudini. Vogliamo fare bene in Serie B2 e ho ritenuto importante provare a giocare tanto prima dell’esordio in campionato. Ho scelto di incontrare due squadre di B1 nelle prime amichevoli, sia perché penso che possano mettere più a nudo gli aspetti del gioco su cui dovremo intervenire, ma soprattutto perché ci obbligheranno a mettere tanta intensità da subito”.

Gli obiettivi sono ambiziosi come non mai: “È vero che non siamo al completo e siamo un po’ imballati dall’impegnativo lavoro fisico delle prime due settimane, ma se vogliamo essere competitivi in B2 dobbiamo fare da subito qualcosa in più rispetto alle squadre che incontreremo durante la stagione. Don Colleoni ha allestito un ottimo roster, ed è guidata da un allenatore che stimo, con cui mi capita spesso di scambiare programmi e opinioni, motivo in più per chiedere alle ragazze il 100% per provare a ben figurare contro i grandi nomi che avremo l‘onore di trovarci davanti”.