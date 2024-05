Portare Brescia sempre più in alto: l’ambizioso obiettivo del progetto Volley Academy

Insieme, per insistere sulla crescita del settore giovanile e offrire ancor più possibilità alle atlete bresciane. Il polo creato dalla Brescia Volley Academy amplia il proprio raggio d'azione, e il territorio di riferimento. Viene formalmente ufficializzata la partnership tra il Volley Bedizzole ed il progetto Brescia Volley Academy, lanciato qualche anno fa dalla Promoball.

“Sono felicissimo di poter finalmente ufficializzare questa grande alleanza – non ha nascosto il presidente del Bedizzole Stefano Este - che potrà dare una grande svolta nella pallavolo giovanile del territorio bresciano. Confrontarsi con Luca Giacomelli, in rappresentanza della Brescia Volley Academy, i collaboratori e i tecnici è stato facile: abbiamo trovato subito un'intesa comune con la volontà che questa collaborazione possa negli anni futuri portare la pallavolo giovanile bresciana ad un livello ancor superiore”.

Guardando alla situazione attuale, Este ha poi commentato: “È inconcepibile che una ragazzina ancora minorenne per poter fare pallavolo ad alto livello sia costretta ad andare via di casa, fuori provincia e spesso anche fuori regione, quando invece a Brescia ci sono tutti i presupposti per far sì che questo non debba più accadere. Questa unione storica ci porterà sicuramente a sopperire a questa mancanza: aspettiamo quindi tutte le ragazze che come noi amano la pallavolo e vogliano unirsi in questo grande progetto”.

Che ha valore sportivo e sociale, dal momento che, come ha ricordato anche il primo cittadino di Bedizzole Giovanni Cottini, lo sport si pone come riferimento per famiglie e giovani, fungendo da argine al disagio e al diffondersi di vandalismo e baby gang. “Fin da quando abbiamo deciso di intraprendere l'avventura della Brescia Volley Academy, spinti soprattutto dal nostro Costanzo Lorenzotti e dal suo amore per la pallavolo e per la sana crescita dei giovani – ha ricordato Luca Giacomelli - abbiamo fissato alcuni pilastri: spingere i bambini a fare sport tramite S3, alzare la qualità del giovanile, ridurre gli spostamenti. Crediamo fermamente che la sinergia e la collaborazione tra le realtà pallavolistiche del territorio siano la chiave per il raggiungimento di questi ambiziosi traguardi. E in quest'ottica, avere al nostro fianco il Volley Bedizzole, una società di grande valore e prestigio nel panorama pallavolistico bresciano, rappresenta un passo fondamentale per dare vita a un progetto ancora più solido e ambizioso”.

Per una partnership che porterà ad “ampliare l'offerta formativa per i giovani pallavolisti – ha proseguito Giacomelli - garantendo loro un percorso di crescita completo e di qualità; a condividere competenze ed esperienze, favorendo un reciproco arricchimento e una crescita professionale di tutto lo staff tecnico; e a promuovere i valori sani dello sport e del fair play, educando i giovani al rispetto reciproco e al lavoro di squadra. Siamo certi che questa nuova collaborazione porterà grandi benefici a tutti i tesserati di entrambe le società, favorendo la crescita individuale e collettiva dei nostri giovani pallavolisti e contribuendo a elevare ulteriormente il livello del volley giovanile bresciano”.

“Finalmente! – ha commentato coach Giorgio Nibbio – Il fatto che due società così buone nei vari settori giovanili si uniscano è tanta roba per il movimento Bresciano, in più se pensiamo a quante società il volley Academy accomuna, apre ancora di più gli orizzonti sportivi, poiché le ottime qualità dei tecnici, consentiranno alle alle giovani di aumentare tanto il bagaglio tecnico quanto le opportunità di crescita”. "Le finali che ci hanno visto contrapposti sono sempre state le più combattute – gli fa eco Eloise Zanelli - Fra noi c'è sempre stato tanto antagonismo, ma anche tanto rispetto. Ora che abbiamo deciso di giocare dalla stessa parte della rete non ci sono più limiti, possiamo giocarcela davvero con chiunque anche a livello regionale e nazionale. Portare Brescia sempre più in alto è il nostro obiettivo!”.