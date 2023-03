Pool Promozione A2. È tempo di big match per la Millenium Brescia: domani la sfida con Roma

Prima storica trasferta nella capitale per la Millenium Brescia che troverà sulla strada l’imbattuta Roma Volley Club ed avrà tutta l’intenzione di dare continuità alla vittoria contro Martignacco, maturata nella prima giornata della Pool Promozione. L’incontro si disputerà presso il Palasport di Guidonia Montecelio, in via Antonio De Curtis, domenica 19 marzo, ore 16; dirigeranno l’incontro Roberto Guarnieri e Deborah Proietti, Silvia Azzolina la referto segnapunti elettronico. Dopo l’esordio vincente con Martignacco, le Leonesse sono attese a Roma per uno dei big match più infuocati della stagione.

A confronto due delle squadre più attrezzate della Serie A2, a replicare la Finale di Coppa Italia che ha lasciato in casa bresciana qualche rimpianto per un terzo set terminato ai vantaggi. A commentare la prossima sfida, la centrale ed MVP del mese di febbraio Alice Torcolacci: “Sicuramente quella contro Roma sarà una partita difficile, soprattutto perché giocheremo nel campo delle avversarie. Siamo consapevoli del fatto che non hanno mai perso una partita, ma questo non ci spaventa e, anzi, renderà la sfida ancora più motivante. Sono certa che abbiamo le carte per poterle mettere in difficoltà e per giocarci un’ottima partita”.

Il team capitolino ha chiuso la prima fase del campionato con un percorso netto, 20 vittorie a pieni punti (e soli 4 set persi) e nella giornata di debutto ha sconfitto in trasferta Olbia per 3-1. Il roster del Roma Volley Club è di assoluto rispetto, allestito per raggiungere la categoria superiore: la diagonale è formata dall’alzatrice e capitano Marta Bechis e l’opposta Erblira Bici, le schiacciatrici sono Giulia Melli, Jessica Rivero, Marika Bianchini che può ricoprire anche il ruolo di opposta, i posti 3 sono Sofia Rebora, Michela Ciarrocchi e Michela Rucli ed il libero è Martina Ferrara. Completano l’organico Sofia Valoppi, Alice De Luca Bossa e Giulia Valerio. Lo scorso gennaio ha vinto la Coppa Italia di categoria. C’è un solo precedente tra bresciane e capitoline, giocato lo scorso 29 gennaio nel contesto finale di Coppa Italia, giocata all’Unipol Arena di Bologna, ed ha visto imporsi Roma per 3-0. Non ci sono precedenti tra le due squadre.

Sono sette le ex di turno, tre per la Millenium, in ordine temporale Lea Cvetni? ha giocato a Roma nella stagione 2018/2019, Claudia Consoli nella stagione 2020/2021 – conquistando la promozione nella massima serie – ed Alice Pamio nel 2021/2022 in A1. Sono quattro, invece, le giallorosse che in passato hanno vestito la maglia di Brescia, a partire dalla schiacciatrice spagnola Jessica Rivero dal 2018 al 2020 (A1), l’alzatrice Marta Bechis dal gennaio 2020 a maggio 2021 (A1), la schiacciatrice/opposta Marika Bianchini e la centrale Michela Ciarrocchi nel 2021/2022 in A2 quando hanno vinto la Coppa Italia di A2. Inoltre Giulia Melli ha giocato per la Millenium nel Sand Volley 4×4 durante l’estate 2022.