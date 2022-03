Play-off Serie A2, Millenium Brescia in cerca di riscatto in gara 2

La seconda sfida della serie che vale la promozione diretta in vivo Serie A1 si svolgerà al meglio delle tre gare su cinque, si giocherà domenica marzo alle 17 al PalaGeorge di Montichiari. Dirigeranno Mario Colucci dalla sezione Basilicata ed Andrea Clemente della sezione di Parma mentre Andrea Eustachio sarà referto segnapunti elettronico. Dopo la sconfitta dell’andata, che non ha permesso alla Millenium Brescia di esprimere al meglio quanto fatto nel resto della stagione, le Leonesse sono pronte a mettersi alle spalle la nota stonata.

A trasmettere fiducia alla squadra è l’esperta centrale Silvia Fondriest: "La fortuna della serie di spareggio creata quest’anno è il fatto che si vada al meglio delle 3 gare su 5. La cosa positiva è che c’è margine di errore, di inciampo, per cui domenica possiamo giocare in casa e, come quando si perde il primo set di una gara, non è compromesso il risultato finale. L’idea è quella essere più costanti, con meno alti e bassi di gara 1, più tranquille e allo stesso tempo più aggressive in vista di questa partita. Si gioca in casa nostra, sul nostro terreno di gioco, quindi le aspettiamo!”.

La Eurospin Ford Sara Pinerolo ha chiuso la regular season vincendo il girone B con 52 punti, frutto di 18 vittorie e 2 sole sconfitte. Guidata da coach Michele Marchiaro, la formazione piemontese è formata da un roster di tutto rispetto. La cabina di regia è affidata alla modenese Vittoria Prandi (da Bergamo) che forma la diagonale con Valentina Zago (confermata), i posti 4 sono Federica Carletti (da Futura Volley), Jessica Joly (da Olbia), Silvia Bussoli (confermata) e Carolina Pecorari (confermata), in posto 3 le titolari sono le confermate Yasmina Akrari ed Anna Gray mentre a presidiare la seconda linea c’è Ylenia Pericati (da Brescia).

Il resto della rosa è composto dall’alzatrice Febe Faure Rolland , dalla schiacciatrice Elisabetta Tosini, i centrali Alessia Midriano e Lavinia Zamboni e dal secondo libero Michelle Gueli. Il punto di forza delle biancoazzurre è senza dubbio l’opposta classe 1990, e capitano, Valentina Zago, ‘bomber’ della regular season con 455 palloni messi a segno, ed MVP di gara 1 con 25 palloni messi a segno.