Play-off A2: gara da dentro o fuori in Piemonte per la Millenium Brescia

Domani, giovedì 28 aprile 2022, alle 19:30 al PalaManera di Mondovì, la Millenium Brescia affronterà la forte formazione monregalese per impattare la serie e giocarsi il passaggio nella finale promozione per la A1 tra le mura amiche del PalaGeorge. Dirigerà Maurina Sessolo, coadiuvata da Denis Serafin, entrambi della sezione Fipav di Treviso-Belluno mentre al referto segnapunti elettronico ci sarà Roberto Pavani.

Dopo la pesante sconfitta casalinga in gara 1, le Leonesse puntano ad invertire la tendenza e riaprire la sfida della semifinale playoff promozione: “Giovedì ci aspetta una sfida importantissima - commenta la schiacciatrice Giulia Bartesaghi - dove più di ogni cosa dovremo saper lavorare insieme e aiutarci a vicenda, come già abbiamo dimostrato di saper fare in regular season e a tratti nello spareggio con Pinerolo”.

La giocatrice ha poi aggiunto: “Siamo già al lavoro per correggere le troppe sbavature di gara 1 e per recuperare piccoli acciacchi. Principalmente lavoreremo su di noi, tutti verso un unico obiettivo, vincere e riaprire la serie”. Sono quattro i precedenti giocati in A2 dal 2016 al 2018 in Regular Season, oltre a gara 1 dei playoff, e il bilancio è a favore di Millenium per tre sfide a due. La schiacciatrice Alice Tanase è l'ex della serie avendo giocato con Mondovì dal 2019 al 2021.