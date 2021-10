Serie B, per Valtrompia Volley test con Canottieri Ongina

Mancano poco meno di due settimane all'inizio del campionato e la Valtrompia Volley, che disputerà il prossimo anno la serie B (girone C), continua a lavorare per cercare di farsi trovare pronta a questo importante appuntamento. Per venerdì 8 ottobre è stato fissato un test match contro la Canottieri Ongina, squadra di Monticelli (Piacenza) che milita anch'essa nel raggruppamento del team di Concesio. L'inizio è fissato per le ore 20 e per i lupi può essere un test interessante per verificare il grado di preparazione in vista del momento in cui si inizierà a fare sul serio.

La diretta dell'incontro sarà garantita dalla pagina Fecebook della società ospitante.