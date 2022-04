Serie B, per Valtrompia c'è una dura trasferta a Caselle

I playoff non sono più raggiungibili ma l'obbiettivo continua ad essere quello di risalire la classifica. E così il Valtrompia si accinge questa sera ad affrontare la temibile trasferta di Caselle Veronese contro una squadra già capace di mettere in seria difficoltà i lupi sul proprio terreno di gioco (finì 3-2 partendo da 0-2). Servirà dunque la miglior prestazione possibile per portare via dei punti da questa palestra piuttosto complicata.

A presentare la sfida è il libero di riserva Federico Gnutti: "Sabato sarà una partita molto importante per noi in quanto ci darà modo di proseguire con le buone prestazioni ottenute nell'ultimo periodo. Dovremo sicuramente tenere la guardia alta perché non sarà una partita facile ma sono sicuro che riusciremo a dire la nostra in modo da consolidare la nostra posizione in classifica e avvicinarci alla fine del campionato nel migliore dei modi".

Questo è invece il pensiero dell'opposto Luca Marchetti: "Dual Caselle si è dimostrata una squadra molto forte che durante il campionato ha saputo guadagnare punti importanti grazie ad un organico di tutto rispetto. Ci aspetta quindi una partita tosta, dovremo essere bravi a sfruttare tutte le opportunità possibili, portando a casa punti importanti per consolidare il quarto posto in classifica!"