La pausa non ferma il lavoro della Millenium Brescia: sabato amichevole con Montecchio

Con i campionati in pausa per le finali di Coppa Italia Frecciarossa (che si disputeranno questo weekend a Trieste), la Millenium Brescia non perde l’occasione per mettersi in gioco in un altro test match: sabato 17 febbraio, alle 10.30, infatti, al Palaferroli di San Bonifacio (Verona) andrà in scena l’allenamento congiunto con Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Attualmente al primo posto della Pool Salvezza (a 35 punti), la Valsabbina, reduce da quattro vittorie consecutive, si approccia al test match con Montecchio con tanta voglia di sperimentare e continuare il fruttuoso lavoro di queste settimane.

“Abbiamo deciso di disputare un’amichevole a Montecchio per non perdere il ritmo partita e continuare a lavorare su aspetti tecnici provati in allenamento – dichiara l’operation manager della Millenium, Alberto Roffia –. Sarà sicuramente un bel test con una squadra che sta disputando la Pool Promozione e sarà anche l’occasione per dare spazio a chi ultimamente ha giocato poco, prima di rimettere testa e corpo in palestra per preparare la trasferta di Lecco”.

Il campionato tornerà domenica 25 febbraio, alle 17: al Palazzetto Comunale “Al Bione”, le Leonesse se la vedranno con l’Orocash Picco Lecco. Conquistata la Pool Promozione, l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio si trova attualmente al nono posto della classifica con 35 punti. La seconda fase non è partita nel migliore dei modi: dopo aver incontrato le big del campionato (Messina, Perugia e Busto) alle prese con la conquista della Serie A1, ieri sera è arrivata una sconfitta anche con Albese (la gara si è conclusa 3-1 per Como).

Il test match contro le Leonesse sarà, dunque, molto utile per studiare nuove strategie di gioco e ripartire con la carica giusta in campionato. Tra le ex, vestono quest’anno la maglia di Montecchio, Botezat (a Brescia nel 2020/2021) e la bresciana Gabrielli. Lato Millenium, hanno giocato nell’Ipag: Fiorio (nel 2021/2022), Scacchetti (nel 2019/2020 e 2020/2021), Pamio e Pericati (entrambe nel 2017/2018 e 2018/2019) e Brandi (nel 2020/2021, 2021/2022 e nel 2022/2023).