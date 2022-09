Volley serie B, Patronaggio applaude la sua Valtrompia: “Gruppo sereno e positivo”

Primo match dell’anno e prima vittoria per il Valtrompia Volley, per giunta in modo piuttosto convincente. Il 3-1 inflitto alla Canottieri Ongina è sintomo di un buon lavoro svolto fino a questo momento nonché un primo segnale della volontà di alzare il livello di gioco rispetto alla stagione precedente.

Il ds Luca Patronaggio, ai microfoni dell’ufficio stampa, analizza il momento dei Lupi: “Intanto questa squadra ha lavorato tantissimo in queste settimane, soprattutto in palestra, dove si sono impegnati molto duramente come era giusto che fosse. Ad avermi colpito in questa partita è la coesione di squadra; questo è un gruppo sereno, molto unito sebbene ci fossero sei nuovi innesti. Il mercato è stato impostato del resto affinchè gli allenatori potessero avere a disposizione dodici – tredici giocatori a tutti gli effetti, che completano in tutti i reparti la rosa a livello tecnico. Sono curioso di vedere come lavorerà il mio staff, ma credo che i primi risultati si siano già visti”.

Il girone sarà diverso dallo scorso anno: “Logisticamente non possiamo che essere soddisfatti e contenti. Tecnicamente è tra i più ostici e difficili, ma questo non ci spaventa, semmai ci stimola a lavorare ancora meglio in palestra. Ci sono squadre che hanno fatto un mercato ben diverso dal nostro, ma mi sento di dire che non significa che debbano salire in serie A, come ad esempio è capitato ad Ongina. Noi invece rimaniamo umili perchè questo gruppo è bello impegnativo, ma spero che la serenità sia la parola chiave per questo gruppo”.

Si punta decisamente ad alzare l’asticella: “E’ presto per dire se sarà possibile. La società, me compreso, cerca ogni anno di migliorare con un passo alla volta. Questo è l’obbiettivo di quest’anno, vale a dire cercare sempre di più la prestazione ed avere dei punti in classifica sempre più alti. Non ci poniamo obbiettivi, non facciamo proclami, ho parlato con lo staff dicendogli cosa mi aspetto lasciandogli la libertà di comunicarlo ai ragazzi. Comunque questo è davvero un bel gruppo, mi sono divertito tanto”.

Alle liste altri allenamenti congiunti: “Prima di partire per la preparazione ci siamo posti il problema di quanti test dovessimo disputare. Abbiamo l’onore di essere stati invitati al Torneo Taverna a Crema, uno dei più blasonati che ci sono in Lombardia. Per noi questo è motivo di orgoglio. Al di là di questo settimana prossima abbiamo Scanzorosciate e poi Montichiari. I ragazzi lavoreranno cinque giorni su sette in palestra, ma siamo sereni e c’è un bel clima. Decisamente un buon segno”.