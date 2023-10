Volley femminile A2. Il PalaGeorge fa da sfondo alla prima vittoria stagionale della Millenium Brescia

Il PalaGeorge riabbraccia finalmente le sue Leonesse e lo fa nel monday night con Nuvolì Altafratte Padova. Le due formazioni, entrambe alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo essere state sconfitte al tie break (Brescia contro Perugia e Padova contro Messina), non si erano mai incontrate prima d’ora. L’unica ex del match è la palleggiatrice Elena Bortolot: ricordi felici per lei che a Brescia, nel 2017/2018, ha ottenuto la promozione. Per l’esordio stagionale al PalaGeorge, coach Alessandro Beltrami sceglie in regia Scacchetti, incrociata a Malik; capitan Pamio e Fiorio in posto 4 e Babatunde e Torcolacci al centro, con Pericati libero. Coach Rondinelli mette al palleggio l’ex della gara, Bortolot, al centro ci sono Volpin e Fanelli, le bande sono Pasa e Rizzo, con Cicolini opposto e capitan Masiero libero. È Altafratte a dare l’avvio al match, con Ilaria Fanelli al servizio. Ma la palla passa subito nelle mani bresciane grazie ad un gran punto di Torcolacci al centro.

A prendere per mano le sue compagne per un sorpasso che fa +4 (7-3) è Malik con ace e successivo attacco vincente. Coach Rondinelli non ci sta e chiama tempo. Sotto la carica degli Amici delle Leonesse, le ragazze di Beltrami vanno forte e mantengono il vantaggio. Di fronte alle centrali bresciane particolarmente ispirate, l’allenatore della Nuvolí ferma di nuovo il gioco. Nulla da fare: la sua squadra è troppo fallosa (tanti errori in battuta e nella costruzione del gioco) e la Millenium fugge sul 21-12. Improvvisamente, però, la Valsabbina cade in un momento di confusione che fa 21-17. Sono gli attacchi vincenti di capitan Pamio e Malik (top scorers del set) a portare le Leonesse al set point (24-19): Torcolacci chiude i conti sul 25-20. La seconda frazione di gioco è più combattuta: con un doppio ace, Malik firma il sorpasso delle Leonesse (4-3), ma il muro di Cicolini rimette in equilibrio il mach (5-5). La gara procede punto a punto, fino al sorpasso bresciano firmato Malik e Torcolacci (13-10).

La Millenium ingrana la marcia e accelera: sono ancora i centrali, con il supporto del braccio caldo di Pamio, a guidare la Millenium (20-15). Dopo l’ingresso in campo di Ratti, il doppio muro dell’opposta numero 15 (top scorer anche nella seconda frazione di gioco) e Fiorio mettono nella bacheca bresciana anche il secondo set (25-20). Il terzo set replica il sostanziale equilibrio del secondo. Al muro vincente di Bortolot risponde il monster block di Torcolacci (10-9). Azione che dà la carica alla Millenium per il sorpasso: il secondo muro della numero 9 e il gioco d’astuzia sotto rete di Scacchetti fanno 10-14. Sull’11-17, spazio per la schiacciatrice Bulovic che entra al posto di Fiorio. La Valsabbina ormai corre forte e trascinata dalla forza di capitan Pamio arriva al +6 (20-14). Babatunde, con una gran diagonale, regala il match point a Brescia, poi sprecato dall’errore in battuta di Bulovic. Il servizio a rete di Volpin chiude il match sul 25-19. Mvp della serata è Malik con 17 punti totali, che supera di due lunghezze la sua capitana Pamio.

“È stato davvero un bel match, davvero fantastica l’atmosfera del PalaGeorge. Abbiamo sentito l’energia di ogni tifoso e anche negli spogliatoi eravamo cariche – sono le parole proprio di Malik -. Mi sento bene in attacco perché le mie compagne mi coprono bene e mi mettono nella migliore situazione possibile. Ho una bella intesa con l’alzatore”. Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-20; 25-20; 25-19)

BRESCIA: Pamio 15, Torcolacci 10, Malik 17, Fiorio 4, Babatunde 5, Scacchetti 2, Pericati (L), Bulovic, Ratti. Non entrate: Tagliani, Pinetti (L), Pinarello, Brandi. All. Beltrami

PADOVA: Fanelli 4, Cicolini 6, Pasa 2, Volpin 8, Bortolot 3, Rizzo 6, Masiero (L), Trampus 8, Wabersich 3, Magnabosco 1, Nardelli 1. Non entrate: Menegaldo, Pavei (L). All. Rondinelli