Il PalaGeorge di Montichiari sarà la casa della Millenium Brescia per un altro anno

Il PalaGeorge sarà ancora la tana delle Leonesse per la prossima stagione. È ufficiale, infatti, il rinnovo annuale dell’accordo tra la Banca Valsabbina Millenium Brescia, rappresentata dal presidente Roberto Catania, e la “Time In”, nella persona di Samuele Zambon, società che gestisce l’impianto monteclarense. Casa delle Leonesse dalla stagione 2017-2018, il palazzetto intitolato al pallavolista indiano Jimmy George, morto in un incidente stradale il 30 novembre 1987, è stato costruito nel 1993. Tra i palazzetti più belli e importanti d’Italia, è da sempre punto di riferimento indiscusso per la pallavolo bresciana (è il palazzetto con capienza maggiore della A2 e con la media spettattori più alta) e non solo.

Nel corso della sua storia ha infatti ospitato le partite interne di campionato della Gabeca Pallavolo e di Promoball oltre altri importanti eventi pallavolistici come alcuni incontri della nazionale italiana e la Final Four di Champions League nel 2016. Oggi è anche polo strategico multisportivo per alcune società locali. D’altronde, però, per poter mantenere standard qualitativi di livello, il rinnovamento è sempre necessario. Ed è proprio per questo motivo che nella lista delle priorità legate alla prossima stagione c’è stata la levigatura del parquet di gioco. Un punto di partenza che mette le basi per progetti di aggiornamento nel futuro.

“Dagli anni della pandemia il PalaGeorge ha visto una crescita continua, diventando un palazzetto multisportivo che oggi accoglie più di dieci società sportive per allenamenti quotidiani – commenta Samuele Zambon, di Time In SSDaRL -. Resta comunque solido e radicato l’attaccamento alla pallavolo. Abbiamo infatti il piacere di ospitare per il settimo anno consecutivo la prima squadra di Volley Millenium Brescia per gli allenamenti e le partite casalinghe”. “È per noi un onore continuare a giocare in uno dei palazzetti più importanti d’Italia – sono le parole del direttore generale di Millenium, Emanuele Catania -. Anche per questa stagione, la settima consecutiva, siamo felici di continuare a portare nel palazzetto con la capienza più grande di tutta la Serie A2 i nostri tifosi, sempre molto presenti e vicini alla squadra”.