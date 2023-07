Volley femminile. Ottava stagione di fila in Serie A per la Millenium Brescia

Per l’ottavo campionato consecutivo fra A1 e A2, la Banca Valsabbina Millenium Brescia sarà presente al via con 20 squadre di A2 iscritte, in attesa delle ufficialità entro il 21 luglio. Regolarmente presentata la domanda d’iscrizione al Campionato di Serie A2 2023-24, il sodalizio del presidente Roberto Catania si appresta ad affrontare la seconda categoria nazionale per il terzo anno consecutivo. Chiusi oggi i termini, sono state inoltrate 14 domande per l’A1 e 20 per l’A2. In attesa del lavoro della Commissione di Ammissione ai Campionati e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, figurano la domanda di ripescaggio da parte di Altino e le rinunce, pur avendone titolo, di Sassuolo e Martignacco; infine Volta Mantovana ha ceduto il titolo a Pescara. Di seguito le richieste di iscrizione dalle società:

Serie A1 Femminile

• Agil Volley Novara (NO)

• Azzurra Volley Firenze (FI)

• Chieri ’76 Volleyball (TO)

• Cuneo Granda Volley (CN)

• Imoco Volley Conegliano (TV)

• Mega Volley Vallefoglia (PU)

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI)

• Pro Victoria Pallavolo Milano (MI)

• Roma Volley (RM) richiedente titolo da Volleygroup Roma

• Trentino Volley (TN)

• Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

• Volley Bergamo 1991 (BG)

Serie A2 Femminile

• Akademia Sant’Anna Messina (ME)

• Beach World Pescara (PE) richiedente titolo da Pallavolo Volta Mantovana (MN)

• Club Sportivo Alba Como (CO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Helvia Recina Volley Macerata (MC)

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Pallavolo Lecco A. Picco (LC)

• Pallavolo Vallecamonica Sebino Costa Volpino (BG)

• Polisportiva A. Consolini S.G. in Marignano (RN)

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR)

• Volley Fratte S. Giustina in Colle (PD)

• Volley Hermaea Olbia (SS)

• Volley Melendugno (LE)

• Volley Millenium Brescia (BS)

• Volley Offanengo 2011 (CR)

• Volley Soverato (CZ)

• Volley Talmassons (UD)

• Volley Team Bologna (BO)

• Wealth Planet Perugia Volley (PG)

Le seguenti società non hanno presentato domanda pur avendone diritto

• Idea Volley Sassuolo

• Polisportiva Libertas Martignacco

Ha presentato richiesta di iscrizione nella lista delle Società di riserva per il ripescaggio in Serie A2

• Altino Volley