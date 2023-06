Nuovo rinforzo prestigioso per la Millenium Brescia 2023-2024: Maria Adelaide Babatunde

La Millenium Brescia rende noto di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023/24 con Maria Adelaide Babatunde, centrale pugliese classe 1998, proveniente dalla Omag-Mt San Giovanni In Marignano. Maria Adelaide Babatunde è nata a Gagliano del Capo (Lecce) ed è cresciuta nelle giovanili del Volley Ruffano. Esordisce in serie B1 con il Riviera Volley a Rimini nella stagione 2015/2016, per approdare successivamente in serie B2 con la Pallavolo Riotorto, squadra livornese di Piombino, nell’annata successiva.

Nel 2017/2018 Maria Adelaide torna in serie B1 e sceglie di vestire la maglia del Volley Isernia dove si distingue tra le compagne di squadra e resta per la stagione seguente. Tra il 2019 e il 2021 si accasa all’Assitec Sant’Elia, in provincia di Frosinone, con il quale raggiunge la promozione in serie A2, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. Nel 2021/22 la centrale leccese accetta la chiamata del Volley Hermaea Olbia – che milita nel campionato di serie A2 – e termina la stagione con 122 punti realizzati e 42 muri vincenti nelle 12 partite giocate. Nella stagione appena conclusa, è avversaria delle Leonesse con la maglia della Omag-Mt San Giovanni In Marignano nella serie cadetta e chiude l’annata con 24 presenze e 174 punti realizzati.

"Sono molto contenta e soprattutto carica per la nuova stagione che ci aspetta” commenta le nuova centrale della Valsabbina Millenium Brescia. “Non appena mi è arrivata la proposta non ci ho pensato due volte ad accettare questo nuovo progetto in una società così importante e ambiziosa. Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff e le ragazze e iniziare a lavorare in palestra. Mando un grande saluto ai tifosi, ci vediamo presto!”. “Baba” sarà presentata venerdì 23 giugno in conferenza stampa online su Facebook e YouTube di Volley Millenium.