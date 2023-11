Volley femminile A2. Nuovo ko per la Millenium Brescia: Messina espugna il PalaGeorge

Settima giornata di regular season. Al PalaGeorge, arriva Città di Messina, attualmente terza nel Girone A di Serie A2, a +3 su Brescia. Il match vale un biglietto per rimanere sul treno che viaggia nelle zone caldissime della classifica: una vittoria per Brescia significherebbe poter agguantare il terzo posto, scavalcando proprio le sicule; l’Akademia Sant’Anna, invece, potrebbe addirittura raggiungere il secondo posto (a parimerito con Busto che, ieri sera, è uscita sconfitta dal match contro Perugia). Per le due squadre, è il primo incontro nella loro storia. Unica ex la capitana delle ospiti, Melissa Martinelli, che ha indossato la casacca della Valsabbina nella stagione 2016/2017.

Per il big match contro Messina, coach Beltrami deve rinunciare, almeno in partenza, alla sua opposta Malik: al suo posto c’è Ratti. Guidate dalla regista Scacchetti, sul taraflex ci sono Pamio e Fiorio, Babatunde e Torcolacci e Pericati libero. Coach Bonafede risponde con Galletti al palleggio, opposta a Payne; Battista e Rossetto in posto 4 e Martinelli e Modestino al centro, con Maggipinto libero. Una Brescia aggressiva ed efficace, soprattutto a muro con Babatunde, vola subito sul 9-3, ma un improvviso blackout consente a Messina di raggiungere e superare le Leonesse (9-11).

Le sicule, con Martinelli e Payne e grazie agli errori bresciani, raggiungono il 18-13. Beltrami opta per il cambio: Ratti lascia il posto a Malik, che si presenta al suo pubblico – dopo lo stop dovuto all’infortunio – con un ace (18-15). Nel frattempo, entra Bulovic su Pamio (17-21). Non bastano gli ace di Babatunde e Scacchetti: il set point è dell’Akademia Sant’Anna (22-24), che poi chiude sul 23-25. Testa a testa tesissimo nei primi minuti della seconda frazione (6-7). Messina sembra prendere il volo (10-13), ma la Valsabbina non demorde (14-14). È solo un’illusione: le ospiti, con Martinelli e Payne, vanno sul +5 (16-21).

Beltrami opta per la rivoluzione: sul taraflex entrano Brandi, Pamio (al posto di Fiorio), Malik e Pinarello. Joly si prende il set point (19-24): Messina vince anche il secondo parziale (21-25). La Valsabbina riparte forte, ma le sicule di più (da 4-1 a 4-7). Il gioco sotto tono delle padrone di casa agevola la corsa di Messina (8-14). Più concrete in attacco e a muro, le sicule vanno addirittura sul +10 (10-20): l’Akademia Sant’Anna vince il terzo set 25-16 e si porta a casa i tre punti. Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-AKADEMIA MESSINA 0-3 (23-25; 21-25; 16-25)

BRESCIA: Fiorio 6; Pinarello 0; Tagliani n.e.; Scacchetti 3; Torcolacci 10; Pamio 5; Bulovic 6; Pericati (L); Brandi 1; Malik 2; Babatunde 3; Pinetti n.e.; Ratti 7. All. Beltrami.

MESSINA: Battista 10; Martinelli 6; Catania n.e.; Ciancio (L); Modestino 9; Felappi n.e.; Mearini n.e.; Payne 11; Joly 13; Rossetto 0; Maggipinto (L); Galletti 1; Michelini n.e. All: Bonafede.