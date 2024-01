Nuovo anno, stessa Promoball: la squadra di Maclodio continua a dominare in B2

Il 2024 della Promoball di Maclodio si apre con un successo non semplice ma meritato in trasferta. Il 3-0 sul campo del Valpala matura al termine di una sfida non facile e dopo una periodo di preparazione che ha dovuto pagar dazio alle tante influenze. Il 3-0 conquistato da Castellini e compagne permette così alle stesse di mantenere la testa della classifica quando manca un turno al giro di boa, e di essere in piena corsa per la qualificazione alla Coppa Italia. Fondamentale sarà la gara del prossimo fine settimana, tra le mura amiche, contro lo Studio55 AtaTrento.

Primo set: Contro le orobiche, coach Nibbio schiera il sestetto composto dalla diagonale Conti-Baldi, Ferrari e Bacobatti sono le centrali, Castellini e Moriconi le bande e ministro della difesa è il libero Bertoletti. La partenza sconta la sosta e il lavoro operato, con le biancorosse che si muovono un po’ a rilento e si ritrovano a dover inseguire. Sotto 12-7, il tecnico della Promoball chiama allora il tempo, ma non ottiene subito l’effetto sperato, perché di ritorno sotto rete le sue si rendono ancora protagoniste di qualche errore di troppo e faticano a spingere palla a terra, con il ritardo che aumenta 15-7. L’allenatore prova così a cambiare e inserisce Sandrini su Castellini, poi la situazione si sblocca: Baldi (che chiuderà top scorer con 20 punti) e Macobatti (ottima anche la sua prestazione, che termina da seconda marcatrice di squadra con 12 punti, 6 dei quali ottenuti a muro) firmano il 15-10 e a dover fermare il gioco è adesso il tecnico delle padrone di casa. A non fermarsi è però la Sanitars che allunga il break e si riporta a -3, 15-12. Poi le due squadre si alternano nel mettere palla a terra, quindi, rientrata Castellini, la compagine biancorossa va a riprendere Valpala, agganciando a quota 17. Toccato il 20-20, poi, c’è il sorpasso e il +2, servito dai 9 metri da Deganello. Valpala tuttavia non molla, e per assegnare il set servono i vantaggi che, con un muro di Macobatti e il punto di Castellini, chiudono la contesa sul 28-30.

Secondo set: Con il sestetto confermato, la Sanitars affronta anche il periodo successivo che inizia in equilibrio: l’agonismo non manca, la lotta neppure e i due sestetti procedono spalla a spalla fino al 13-13, a questa altezza la Promoball, con la capitana in battuta, cerca e trova l’allungo e si spinge sul 13-18. Ma ancora una volta deve fare i conti con le padrone di casa che non intendono cedere e riducono la distanza 17-19. La voglia di prendersi anche la seconda frazione di gara e di far valere la posizione in classifica, tuttavia è forte, così, ammortizzato il rientro avversario, le tigri tornano a premere e alzano il muro per fermare ogni altra offensiva. Non è un caso che il 19-25 maturi dopo due muri punto, il primo per mano di Castellini, il secondo opera della coppia Baldi-Macobatti.

Terzo set: Il doppio svantaggio non scoraggia Valpala che anzi si presenta al terzo set, che per la Sanitars vede in campo lo stesso sestetto, sempre agguerrita. I primi scambi non hanno dominatrici, poi le biancorosse provano a prendere strada e si portano sul 4-8. Valpala è tignosa e cerca di non cedere, ma un’ottima gestione di Conti aiuta a mantenere il margine, così sotto 12-16 il coach di casa ferma il gioco. Al rientro è ancora la Promoball ad andare a segno, 13-18, ma nella metà campo di Valpala si concretizza la reazione sperata e in un amen il tabellone segna il 19-20. Tocca quindi a coach Nibbio fermare tutto, ma lo stop non interrompe la risalita delle orobiche che pareggiano 20-20 con un ace. Un primo tempo di Ferrari consente di ripartire, 20-21, poi le due squadre si alternano ai punti fino al 22-22, quindi una diagonale di Baldi e un tocco di seconda di Conti portano a un passo dalla vittoria 22-24. Valpala annulla il primo match ball ma nulla può sul secondo: l’attacco in pipe di Baldi ferma il punteggio sul 23-25 e regala i tre punti. Il tabellino del match:

VALPALA EVOCA-PROMOBALL SANITARS 0-3 (28-30, 19-25, 23-25)

VALPALA: Pagani 8, Nappi 10, Rigamonti 13, Bertuletti 1, Fracassetti 1, Falgari 11, Gargantini (L), Nava 4, Valoti, Donghi 1. Ne: Rota, Manzoni, Santangeletta, Marchetti. All. Rovaris

PROMOBALL: Baldi 20, Conti 3, Macobatti 12, Ferrari 6, Moriconi 5, Castellini 10, Bertoletti (L), Cecchetto, Deganello 1, Sandrini. Ne: Basalari, Bendotti, Sala. All. Nibbio