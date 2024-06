Una nuova Leonessa in regia: Silvia Romanin approda alla Millenium Brescia

La Millenium Brescia rende noto di aver trovato un accordo con la palleggiatrice Silvia Romanin, in arrivo da Soverato. Classe 2003 e originaria di Godega di Sant’Urbano (provincia di Treviso), la sua carriera inizia all’Energym Bremas. Nel 2017, approda all’Union Volley Jesolo, salvo poi passare a Sassuolo, conquistando l’argento nazionale con le Under 16. Nel 2020, è ingaggiata dal Volley Academy Piacenza (Under 18).

Nella stagione 2021/2022, difende i colori della Conad Alsenese (Serie B1), a cui segue il passaggio alla Rimont Progetti Genova pur rimanendo nella stessa categoria. Nel campionato appena trascorso, Silvia Romanin ha vissuto il suo esordio in A2 con Volley Soverato. La presentazione ufficiale è in programma su YouTube e Facebook di Volley Millenium oggi alle 17.30.

Prima di approdare all’Alsenese era stata molto chiara sul suo percorso pallavolistico: "Ho l’ambizione di crescere molto e al contempo di divertirmi. Ho ancora tanta strada da fare, come caratteristiche di palleggiatrice mi piace giocare veloce e usare molto i centrali. Ho un buon servizio, a muro me la cavo mentre in difesa devo migliorare tanto". Tra i suoi modelli di riferimento, poi, ci sono due autentici fuoriclasse, vale a dire Simone Giannelli (palleggiatore di Perugia e punto di riferimento della Nazionale Maschile), e Asia Wolosz, regista polacca che negli ultimi sette anni ha fatto le fortune dell’Imoco Conegliano.