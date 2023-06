Novità in posto 4 per la Millenium Brescia: da Marsala arriva Katarina Bulovic

La Millenium Brescia rende noto di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con la schiacciatrice trentina classe 2002 Katarina Bulovic, proveniente dalla Sigel Marsala. Nata a Rovereto e cresciuta tra Bassa Vallagarina Volley e Ata Trento, dove esordisce in Serie B1, Katarina Bulovic si distingue nei campionati giovanili e approda nella stagione 2016/17 – a soli 14 anni – al Club Italia Crai (Serie A1). L’anno successivo è confermata tra le atlete del Club Italia, sceso in Serie A2, prima di approdare nel 2018 alla UYBA Busto Arsizio, dove veste la maglia delle giovanili e della Serie B2. Alla terza stagione da “farfalla” è parte della rosa della Serie A1 della Unet E-Work Busto Arsizio.

Nell’annata 2021/22 Bulovic è avversaria delle Leonesse con la maglia della Olimpia Teodora Ravenna – dove gioca con Alice Torcolacci – mentre nella stagione appena conclusa si accasa alla Sigel Marsala, sempre nella serie cadetta, chiudendo con 31 presenze e 303 punti. Per il 2023/24 “Kata” ha deciso di accettare la sfida della Millenium Brescia e di vestire la maglia da Leonessa. “Sono molto contenta di entrare a far parte di questo progetto e non vedo l’ora di conoscere tutti quanti! Mando un grande saluto ai tifosi e auguro a tutti buone vacanze. Ci vediamo presto al palazzetto!”. Katarina sarà presentata con Chiara Scacchetti, giovedì 8 giugno alle ore 18:30 in conferenza stampa online su Facebook e YouTube di Volley Millenium.