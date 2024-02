Al PalaGeorge di Montichiari c’è aria di derby: la Millenium Brescia ospita Costa Volpino

A Montichiari, questa domenica, verrà replicata l’atmosfera della Capitale della Cultura che ha caratterizzato l’anno appena trascorso. Il “derby” tra Brescia e Bergamo, andrà in scena, infatti, al PalaGeorge per il match tra la Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino. La formazione di Solforati, che vuole fare punti per mettere il lucchetto alla sua prima posizione nella classifica della Pool Salvezza, se la dovrà quindi vedere con il roster di Cominetti, alla sua prima assoluta in Serie A2 e intenzionato a rimanerci anche nella prossima stagione. Fischio d’inizio domenica 11 febbraio, alle 17.

Le Leonesse sembrano aver abbandonato il periodo buio, ritrovando nuovi stimoli e ritmo. Dopo la vittoria casalinga con Talmassons, a cui sono seguite quelle con Olbia e Melendugno, infatti, Pamio e compagne sono decise a dare continuità alla striscia di risultati positivi anche nel prossimo match casalingo contro Costa Volpino. È la centrale Margherita Brandi, sempre più incisiva nel gioco delle Leonesse, a presentare il derby tutto bresciano di questo fine settimana.

“Arriviamo alla gara di domenica dopo tre risultati positivi – dichiara. Siamo consapevoli che Costa Volpino sia una squadra ostica e che la classifica non renda giustizia al loro reale valore. Vogliamo fare del nostro meglio sin dall’inizio, perché sappiamo che ogni partita di questa Pool Salvezza sarà una grande battaglia”. Per la società del presidente Catania, sui 20 match giocati, il bilancio tra vittorie e sconfitte è in totale equilibrio (per Costa Volpino, invece, 5 le vittorie e 15 le sconfitte).

La Valsabbina ha realizzato 1610 punti realizzati, la Cbl risponde con 1664. Per la Millenium 84 sono ace (quattro in più di quelli effettuati dalla Cbl) e 144 i muri vincenti (192, invece, quelli collezionati dalle camune, risultato che consente alla formazione di Cominetti di sedersi sul terzo gradino della Top 5 della Serie A2 per block realizzati). Le due formazioni si incontrano per la prima volta. Mazzoleni (Costa Volpino) è l’unica ex della gara: ha, infatti, vestito la maglia giallonera nelle stagioni 2016/2017 e 2019/2020.