Monticelli Brusati si gode Federica Stroppa: per la pallavolista tanti record personali

Il 27° compleanno festeggiato come meglio non si sarebbe potuto: Federica Stroppa ha dimostrato che il tempo passa ma lei è sempre in prima linea quando si tratta di schiacciare e realizzare punti. L’opposta nata a Iseo e originario di Monticelli Brusati è stata una delle protagoniste assolute del successo di ieri sera della sua CBF Balducci HR Macerata ai danni della Tecnoteam Albese, valido per la Pool Promozione di A2. Non è stata una vittoria semplice, le comasche hanno reso la vita difficile alle marchigiane e ne è venuto fuori un 3-2 a dir poco pirotecnico.

Nelle 2 ore e 11 minuti di match, Federica (ex di turno) ha sfiorato la conquista del titolo di MVP (andato alla compagna Asia Bonelli), però è stata una delle top scorer con 17 punti all’attivo. Questo bel bottino (seconda miglior prestazione di squadra, la quarta di tutta la partita) è stato inoltre impreziosito da due muri e un ace che non guastano mai in gare che mettono in palio la massima serie del volley femminile. Sono proprio i numeri che stanno rendendo speciale la stagione della pallavolista bresciana.

Ormai per lei la Serie A2 non sembra avere più segreti: nelle 13 gare finora disputate ha messo a segno 116 punti, un totale che è molto vicino alla sua precedente esperienza a Macerata, nel campionato 2021-2022 (122 in 15 partite). Inoltre, il primato assoluto per quel che riguarda questa categoria potrebbe essere superato senza problemi, visto che risale allo scorso anno quando con Albese si fermò a 146 prodezze in 24 incontri. I 4 ace e i 7 muri della sua stagione attuale, poi, rappresentano un miglioramento sensibile rispetto alle altre due esperienze in A2. Di sicuro è il coronamento di una carriera lunga e non semplice.

Federica Stroppa è cresciuta a Gussago, prendendo parte alla Serie D e poi alla Serie C, prima di approdare al Volley La Sportiva con cui ha sperimentato per la prima volta la B2 e festeggiato la promozione in B1. Proprio in quest’ultima serie è stata uno dei prospetti più interessanti per diversi anni, nello specifico con il Monticelli Brusati che poi è diventato Volley Adro (sfiorata la promozione in A2) e nel Pisogne con cui è andata ugualmente vicina al salto di categoria. Tanta gavetta che ora viene ripagata con prestazioni da veterana nella Serie A del volley.