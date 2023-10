 A2. La Millenium Brescia vuole calare il tris: a Montichiari arriva l’insidiosa Soverato

La Millenium Brescia nelle prime tre giornate di campionato ha sempre collezionato punti e, dopo la sconfitta al tie-break in casa di Perugia, ha superato Padova per 3-0 al PalaGeorge e Pescara 1-3 a Montesilvano. La formazione bresciana inaugura un mese denso di impegni e con ben 5 incontri casalinghi a Montichiari.

La schiacciatrice Katarina Bulovic commenta la sfida di questo fine settimana: “Veniamo da una bella vittoria in trasferta e questo è sicuramente un buon punto di partenza sia per il morale, sia per un’ulteriore consapevolezza delle nostre qualità. Stiamo continuando a lavorare tanto in palestra, per migliorare sempre di più l’intesa nel gioco e le piccole cose che in certi momenti vengono un po’ meno. Siamo cariche e stiamo preparando la gara il meglio possibile, ma l’importante sarà riuscire a esprimere il nostro gioco”. Classifica marcatrici interna alla Valsabbina guidata dalla capitana Alice Pamio (43 punti), seguita da Polina Malik (31) e Cristina Fiorio (26). Vicina alla doppia cifra a muro Alice Torcolacci (9 blocks), mentre la più temibile al servizio è Polina Malik (9 ace). Due sconfitte e una vittoria per la squadra guidata da coach Guidetti, che dopo l’esordio vincente con Pescara (3-0) è stata superata da Talmassons (3-0) e da Albese (3-1).

Top scorer di Soverato sono Anija Jurdza (35 punti in 3 giornate), Akuabata Okenwa (25) e Simona Buffo (14). Karin Barbazeni è la top blocker soveratese, con 6 muri, seguita da Okenwa e Frangipane a quota 5. È la schiacciatrice classe 2004, Vittoria Zuliani, a raccontare le emozioni del pre match. “Affronteremo una squadra forte, che punta alla promozione in A1 – commenta -. Noi veniamo dalla prova opaca contro Albese Como e siamo pronte a dare battaglia su un campo difficile come quello di Brescia”. Per questo incontro non vi sono ex. I precedenti sono 7 e sorridono alle calabresi (1 successo Valsabbina Millenium Brescia, 6 successi Volley Soverato).