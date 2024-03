Millenium Brescia, per l’Under 18 una medaglia d’argento che vale come un oro

Alla fine, è stato secondo posto territoriale. Nel palazzetto di Nuvolera, domenica 17 marzo, sono state disputate le finali per definire la squadra vincitrice del campionato territoriale Under 18: le Giovani Leonesse, sconfitte dalla Real-Bav (risultato finale 3-0 per le avversarie), si sono quindi aggiudicate la medaglia d’argento. Un metallo che vale però come un oro, nonostante il pesante ko.

Le Finali erano state raggiunte dopo una splendida prova in semifinale, nello specifico lo scorso 10 marzo contro il Volley Academy Bm Carrozzerie. Si è trattato di una sfida durata cinque set, con le Giovani Leonesse ad avere la meglio. Nei quarti di finale, invece, più precisamente al Polivalente Raffaello, la Millenium Brescia aveva superato l’Edile Merelli RLV-Leno al tie-break, a conferma dell’ennesima prova di carattere.

Nell’atto conclusivo non è stato sufficiente sfoderare lo stesso temperamento, anche se la formazione campione, la Real-Bav ha riservato belle parole nei confronti della Millenium. Sui social, infatti, si può leggere questo commento: “Millenium è stato un degno avversario, sportivamente molto corretto e soprattutto molto umile, non è arrivato in finale per caso”. Di sicuro è un punto di partenza, un argento che rende orgogliosi e che fa capire come la società bresciana sia al sicuro per quel che riguarda le atlete del proprio futuro.