Nell’uovo di Pasqua della Millenium Brescia l’ultima uscita al PalaGeorge: sabato arriva Lecco

La vigilia di Pasqua regala l’ultima uscita ufficiale delle Leonesse al PalaGeorge di questa stagione: sabato 30 marzo, alle 17, infatti, la Banca Valsabbina Millenium Brescia se la vedrà con l’Orocash Picco Lecco, terza a sole due lunghezze da Brescia. Se le ragazze di coach Solforati sono chiamate al riscatto, quelle di Milano stanno affrontando un percorso in piena crescita: durante la Pool Salvezza, infatti, sono arrivati solo successi. Si prospetta, quindi, una sfida molto interessante. La brutta prestazione a Costa Volpino ha confermato la crisi di fine stagione della Valsabbina che sembra fare fatica a trovare ritmo e ad ottenere punti.

Per l’ultima al PalaGeorge, Pamio e compagne vogliono però ritornare a far sorridere i propri tifosi, confidando di mettere nell’uovo di pasqua una bella sorpresa: il ritorno alla vittoria. “Picco Lecco è una squadra molto ostica e reduce da un buon numero di vittorie consecutive – sono le parole dell’opposta Sonia Ratti -. Sicuramente, cercheranno di portare avanti questa loro striscia positiva. Dal canto nostro, dovremo essere brave ad essere ben presenti in campo sia fisicamente, ma soprattutto mentalmente, senza mai perdere lucidità nei momenti più complessi. Sia a livello individuale che di squadra, penso che ognuna di noi voglia riscattarsi dalle due sconfitte precedenti. Per questo, sabato, per l’ultima partita in casa della stagione, cercheremo e porteremo davanti ai nostri tifosi e sponsor una bella partita da vedere”.

La stagione della Millenium terminerà in trasferta: ad attendere le Leonesse, domenica 7 aprile, alle 17, ci sarà la capolista Offanengo. È un’Orocash infuocata quella che si è vista nella Pool Salvezza di Serie A2: per le ragazze di Milano, infatti, dal primo match della seconda fase con Padova sono arrivate solo vittorie. Un percorso di grande crescita che posiziona la Pallavolo Picco Lecco saldamente in terza posizione, a 37 punti. La gara al PalaGeorge, tra l’altro, serve alle lecchesi l’occasione del sorpasso: Brescia, infatti, dista solo due lunghezze (a 39 punti).

Le due formazioni si sono già incontrate tre volte in Serie A2: il bilancio sorride alla Valsabbina con due vittorie, anche se Lecco ha accorciato le distanze con la vittoria nell’ultimo incontro (la gara di andata è terminata 3-1 per l’Orocash). Le ex della gara sono Caneva, a Brescia nel 2021/2022, e Ratti, che ha vestito la maglia di Picco Lecco dal 2019 al 2022.