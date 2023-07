Millenium Brescia: ufficiale lo staff tecnico al seguito di coach Beltrami

Facendo seguito alla conferma di coach Alessandro Beltrami arrivata a fine stagione, la società sceglie la continuità a livello tecnico, confermando l’assistente Mattia Cozzi e lo scoutman Marco Bolzoni. New entry a fianco di coach Alessandro Beltrami sarà Eugenio Cavallo che, oltre ad essere l’allenatore dell’Under 16 e Serie D, sarà il secondo assistente allenatore della Serie A. In campo medico confermata Laura Savoldini (medico sociale) e Juosif Shaker con il ruolo di preparatore atletico. Fabio Leali sarà il referente per la fisioterapia, con il prezioso di supporto di Viola Brontesi e del suo studio “Il Traguardo” di Ghedi.

Il referente ortopedico sarà invece Pierfrancesco Bettinsoli. Per il terzo anno consecutivo Giacomo Zeni seguirà le Leonesse in qualità di performance coach. A livello dirigenziale sono confermati il team manager Stefano Vivaldi e gli storici dirigenti accompagnatori Giovanni Barbieri e Alberto Ferrari. Il tutto sotto l’occhio attento del General Manager, Emanuele Catania. Il ruolo di operation manager della Volley Millenium Brescia sarà affidato a Alberto Roffia. La società esprime anche il suo sentito ringraziamento a Simone Truzzi che per due anni ha ricoperto il ruolo di assistant coach al fianco di Alessandro Beltrami.