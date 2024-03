Millenium Brescia in trasferta in Sardegna: sarà un’autentica battaglia tra ex di turno

Banca Valsabbina Millenium Brescia e Volley Hermea Olbia si incontrano in un momento opposto e complementare della loro storia: da una parte, le Leonesse, dopo una bella partenza, sono reduci da due sconfitte consecutive e condizionate dagli acciacchi fisici; dall’altra, le aquile si sono ormai riprese dall’avvio turbolento e sono ora nel pieno della crescita. Certamente, i destini si separano per quanto riguarda la questione classifica: la Valsabbina, a 35 punti, occupa la seconda posizione, a differenza di Olbia che si trova al quinto posto (ultima casella disponibile per acquisire il pass salvezza) a 25, a parimerito con Bologna.

Ecco perchè, domenica 10 marzo, alle 17, al Geopalace di Olbia, si prevede una sfida di grande intensità: entrambe le squadre vogliono fare incetta di punti e assicurarsi ufficialmente la propria presenza in Serie A2 anche il prossimo anno. Dopo un inizio rassicurante, le Leonesse sono reduci da due sconfitte. Complici della prestazione non ottimale, certamente, sono gli infortuni che hanno lasciato fuori dal campo le titolarissime Babatunde, Torcolacci e Fiorio (quest’ultima, è rientrata nell’ultimo match con Offanengo) e hanno riportato in rosa la centrale Tiziana Veglia. I due risultati negativi hanno determinato anche la discesa al secondo posto nella classifica della Pool Salvezza a favore proprio dell’ultima avversaria incontrata, la Trasporti Bressan.

Coach Solforati è però al lavoro da settimane per recuperare la situazione e la performance messa in campo nei primi due set contro Offanengo incoraggia a guardare verso un futuro più sereno. Alla ricerca del riscatto, fisico e morale, Pamio e compagne affrontano ora Olbia con l’obiettivo di conquistare gli ultimi punti necessari per agguantare la salvezza matematica.

A raccontare le sensazioni del pre gara è Ylenia Pericati: “Olbia è un avversario ostico perché, come abbiamo potuto vedere all’andata, è una squadra che difende tanto e lotta su ogni palla – ha spiegato il libero della Valsabbina -. Ci aspetta una battaglia. Da loro è sempre molto più complicato. Ci aspettiamo di andare là e lottare per portare a casa il risultato”. I precedenti tra le due squadre in Serie A sono 9, tutti terminati con una vittoria della Millenium (l’ultimo successo è arrivato alla prima giornata della Pool Salvezza: al PalaGeorge, le Leonesse hanno vinto in rimonta 3-1).

Tre le ex in campo: lato Brescia, Maria Adelaide Babatunde ha giocato a Olbia nel 2021/2022; lato Olbia, Sophie Andrea Blasi ha vestito la maglia giallonera nel 2021/2022 (vincendo la Coppa Italia) e nel 2022/2023 e Bianca Orlandi nella scorsa stagione. Si registra una vecchia conoscenza anche in panchina: lo scoutman delle aquile Antonio D’Ambrosio, nell’estate 2023, ha guidato le Leonesse durante il Lega Volley Summer Tour.