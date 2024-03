Millenium Brescia, le Leonesse vogliono regalare ai tifosi il derby con Costa Volpino

Tempo di derby per la Banca Valsabbina Millenium Brescia che, domenica 24 marzo, alle 17, se la vedrà con la Pallavolo Cbl Costa Volpino. Le Leonesse, insomma, partiranno alla volta della Valle Camonica per ritrovare il successo, ma non sarà certo facile visto che la squadra di casa dovrà necessariamente trovare la vittoria per sperare ancora nella salvezza.

Nonostante l’ultima parentesi di stagione sia lacunosa di vittorie (escluso il successo a Olbia che ha regalato la salvezza matematica, sono arrivate tre sconfitte con Lecco, Offanengo e Melendugno), nelle parole dell’ultimo post partita di coach Solforati e capitan Pamio sono emersi con chiarezza gli intenti della squadra: per le Leonesse, terminare il campionato nel migliore dei modi è un imperativo sia per se stesse e lo staff, sia per i tifosi e gli sponsor che per tutta la stagione hanno dato il loro supporto.

"La partita di domenica contro Costa Volpino non deve coglierci impreparate – commenta la centrale Alice Torcolacci -. È una gara importante, per loro è fondamentale vincere in chiave salvezza, noi vogliamo sia a livello individuale sia di squadra chiudere al meglio la stagione, riscattando in primis la sconfitta di domenica. Cbl è una squadra agguerrita contro la quale dovremo mantenere la lucidità, portando ordine e determinazione in campo”.

Dopo la sconfitta rimediata al PalaGeorge nel girone di andata della Pool Salvezza, la Pallavolo Cbl ha ottenuto due vittorie (con Soverato e Pescara) e due sconfitte (con Padova e Bologna). La formazione di Cominetti è però alla disperata ricerca di punti: terz’ultima a 20 punti (a parimerito con Soverato) sono sette i punti che la distanziano da Olbia (sesta in classifica) e otto da Bologna (quinta). Le due formazioni si sono incontrate per la prima volta nel match di andata al PalaGeorge, concluso con una vittoria della Valsabbina. L’unica ex della gara è Mazzoleni, che ha vestito la maglia giallonera nelle stagioni 2016/2017 e 2019/2020.